Ларионов раскрыл секрет, как формировалась молодежная сборная и как будет готовиться к МЧМ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Молодежная сборная

Пресс-конференция главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова после игры на турнире в Сочи была гораздо интересней, чем сам матч. Да на льду ничего особенного и не увидели. Нашим хоккеистам по-прежнему позволяют рисковать, это радует. Нет схем и тисков, творите и получайте удовольствие.

Ларионов же рассказал о невероятных вещах. Объяснил, почему в команде нет Даниила Чайки. Оказывается, защитник фактически отказался выступать за молодежную команду. Он с подачи своего агента решил поехать на драфт НХЛ, хотя мероприятие прошло по видеосвязи и делать там любому хоккеисту было нечего. Кажется, что Чайка поставил крест на участие в молодежном чемпионате мира. Но молодежку Даниил пропустит не только из-за этого. Окружение игрока вешает ему лапшу на уши, уверяя, что сейчас он легко пробьется в состав «Вегаса». «Рыцари» выбрали его во втором раунде, но нет уверенности, что они готовы сходу подпускать к основе сырого молодого игрока. В АХЛ не попасть по возрасту, тогда придется ехать в юниорскую лигу, а с ЦСКА контракт Даниил не подписывает. Самое смешное, что прошлый сезон хоккеиста был ужасным, но иногда игроки никого не слушают, кроме агентов, а затем остаются ни с чем.

Выяснилось, что Василий Пономарев не поехал в сборную из-за травмы, но на него рассчитывают. Яна Кузнецова не взяли в Сочи только потому, что при пересечении границы Канады нужно две недели отбывать карантин, и тогда бы игрок почти месяц провел взаперти, ведь он только-только отсидел положенный срок, когда полетел в Калгари. Но самое печальное, что, вероятно, опять накрылась суперсерия. Канада очень серьезно относиться к пандемии и не смягчает режим. Впрочем, у Ларионова есть запасной план. И в нем, что странно, нет участия в этапе Евротура.

СКА

Питерские армейцы впервые показали себя в матче против «Сочи». Календарь был сформирован так, чтобы с ходу не попадать на мощного соперника. Питерские игроки только-только завершили тяжелый сбор в Новогорске, вряд ли они были готовы к борьбе с первых минут. Валерий Брагин при этом выставил состав, который близок к оптимальному. В воротах Александр Самонов и он сразу же сделал «сухарь», хотя тренировался не меньше остальных. Но сказать, что это плохие новости для Ларса Юханссона нельзя. Просто планка поднята высоко, так что шведу надо сыграть не хуже.

Видимо, надолго сформировано звено Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов, правда, когда речь идет о питерском клубе, то прогнозировать продолжительную жизнь тех или иных связок бесполезно. Впрочем, вряд ли крайних будут разделять, а Йоонас неплохо обороняется. Нет повода что-то действительно сильно менять.

Проверяли Захара Бардакова, поставив его к Линдену Вею и Мальте Стремваллю. Получилось так себе, ведь Захар играет в другой манере, трудно надеяться, что форвард будет подчищать за легионерами, он сам настроен идти вперед. Туда бы Кирилла Марченко, но он был с новичком Фредериком Хандемарком и Эмилем Галимовым. Неприятный сюрприз в том, что Владислав Каменев все-таки остался в четвертом звене, вышел на лед с Евгением Тимкиным и Даниилом Моисеевым. Ожидалось, что Владислав после ухода Миро Аалтонена все-таки поднимется вверх по составу, ему будут больше доверять в смысле творчества, но этого не происходит. А Каменев, как форвард четвертого звена, не нравился тренерам в «Нэшвилле» и «Колорадо». Да это вообще это не его, Каменев всю карьеру был форвардом первых двух звеньев. Но как вытеснить иностранцев?

Обмен

Реформы «Динамо» продолжаются. Уничтожение фарм-клуба привело к тому, что с некоторыми хоккеистами приходится прощаться, может быть, в ущерб себе. Накануне, клуб продал в «Сибирь» защитника Егора Аланова. Кто-то скажет, что невелика потеря. Конечно, после этого трансфера бело-голубые не станут слабей. Егор за время пребывания в системе клуба провел всего 23 матча, набрав одно очко. Да и защитников в команде много. В странном матче против «Торпедо» Алексей Кудашов использовал 12 хоккеистов. Да, прямо сейчас действительно ничего страшного не случилось. Но на дворе август, что там произойдет дальше, никто не знает. А если пойдут травмы? Аланов даже в тех редких матчах мог выполнять определенные задания, плюс он еще достаточно молод.

Но на этом обмене история не закончится. Надо еще прощаться с некоторыми игроками, которые прямо сейчас не попадают в состав КХЛ. Все идет к тому, что в Санкт-Петербурге будет клуб по договору, куда отправят десять человек. Иначе в чем был смысл сокращения бюджета?

Что касается «Сибири», то им нужны защитники, в этой линии все пока плохо, и даже если в сентябре вернется Йокипакка, то ситуация заметно не улучшится. Но хотя бы у Андрея Мартемьянова будет возможность хоть как-то менять сочетания, чтобы найти лучшее.