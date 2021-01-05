Великий форвард должен принять неизбежное: немногие умеют играть в хоккей, как он сам.

Есть довольно простой способ оценки игры сборной на МЧМ — безотносительно командных результатов. Сколько хоккеистов сыграли на уровне выше, чем от них ожидали? Кирсанов? Для кого-то открытие, но тех, кто следил за ним и в юниорской сборной, и СКА, вряд ли сильно удивила уверенность парня, которому только недавно исполнилось 18. Бардаков? Наверное, да. И все на этом.

Сам Ларионов (и его фанаты тоже) попадают в типичную ловушку, пытаясь выстраивать игру или ее объяснение, исключая из уравнения эмоциональный фактор. Профессор не готов кричать на хоккеистов, но ситуация, когда на скамейке всех накачивает не тренер, а капитан, — это не очень серьезно. Ларионов не хотел ругать провинившихся за косяки или сажать в запас — но в итоге в решающем матче все они вылезли на поверхность.

Гибкость тренера — это же не только умение сыграть более умно, не по обычной прямолинейной системе. Это и умение быть проще, принять свои проблемы и не пытаться сделать вид, что их нет, играя «от себя», даже если не получается. И умение сказать нечто, что перевернет любую тактику. Не с роботами же работаете.

В долгосрочной перспективе Ларионов может быть очень полезен российскому хоккею. Если он поймет (или кто объяснит ему) свои ошибки и признает, что стоит быть чуть разнообразнее не только в креативе, но и в простоте. Это был его первый серьезный турнир как тренера — и один провал можно простить.

Ларионов хотя бы задает реальный идеал, к которому можно стремиться. В попытках приблизиться к нему у него многое не вышло, но мы наконец услышали от российского тренера идеи о том, что такое российский хоккей, которые кажутся не только популизмом, хотя и его, конечно, тоже хватает.

Проблема в том, что ранее в наших сборных, которые благодаря своему составу, особенно в атаке, могли бы реализовать тактику Ларионова, у нас часто работали тренеры, предпочитавшие ничего не изобретать, и не умевшие помогать звездам. Сочи как самый яркий пример.

А Ларионов, наоборот, так и не смог понять, что у него под рукой не Красная машина, не советская сборная лучших времен. Которая и чехов взломать не может, и немцев, а с канадцами не имеет права выходить, бросая неуверенного Аскарова под расстрел.

Сильнее ли эта молодежка Канады России по среднему уровню хоккеистов? Да. Настолько ли разрыв велик, чтобы у нас не было шансов и матч заканчивался с разгромным счетом? Конечно, нет. Эти канадцы играют в очень грамотный взрослый хоккей, а своими сухарями напоминают олимпийскую сборную из Сочи, не пропустившую ни в полуфинале, ни в финале. Однако хозяева турнира сегодня не выбегали из клетки давить и убивать нас и не жаждали крови — не получилось бы забить 3-4, они бы спокойно играли осторожно и обороняли 2:0, как было с чехами.

Тот несчастный Кубок Карьяла в итоге пошел во вред, убедив самого Ларионова, что эта сборная способна играть в тот хоккей, что он хочет. Против пассивных и немотированных европейских сборных, которые при этом даже не закрываются, как те же чехи на МЧМ, — да, способна. Но глобально эта команда, с большим числом силовых форвардов и универсалов, стилистически куда больше подошла бы прошлому тренеру молодежки.

Повторю то, что написал неделю назад: чтобы план Ларионова сработал, ему был нужен Ларионов на льду. Но даже безотносительно уровня мастерства: Подколзин, Амиров, Хуснутдинов, Чинахов, Абрамов, Афанасьев — почти любой, кого ни назови, — это совсем не бездарности, но и не хоккеисты, которые готовы не только поддерживать комбинационный хоккей, но и создавать его сами.

И это одновременно и вина Ларионова, что он этого не понял, и беда. Увы, в этот раз это превратилось в беду всей сборной. 0:5 от Канады — совсем не максимум, который можно было выжать из этого чемпионата мира.