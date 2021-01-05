Почему Аскаров все время терял клюшку? И стало ли это причиной разгрома России?

Для российского вратаря все сложилось неудачно

Ярослава Аскарова называли главной надеждой российской сборной в полуфинале с Канадой. При этом к голкиперу, выбранному под 11-м номером на драфте НХЛ, возникали вопросы с начала турнира. К любому суперталанту предъявляются высокие требования — от этого никуда не деться. Аскаров не без ошибок отыграл групповой этап, а в четвертьфинале с Германией пропустил единственный гол после прямого броска под ловушку. Однако затем собрался в концовке и не позволил немцами перевести игру в овертайм.

Идеальный (или близкий к этому) матч с Канадой заставил бы заткнуться всех критиков. Но, увы, Аскаров в полуфинале не выручил. Проблемы начались уже на первой минуте, когда Алекс Ньюхук выскочил к воротам и неотразимо бросил верхом. Сначала показалось, что шайба попала в каркас ворот, но видеопросмотр расставил все на свои места. Так канадцы вышли вперед на 59-й секунде.

Большие поражения часто ассоциируются с отдельными обстоятельствами, которые надолго входят в историю. Удаление Рика Нэша на чемпионате мира-2008, злосчастная телевизионная камера в прошлогоднем финале МЧМ, промах с пенальти Федора Смолова на ЧМ-2018. Грустным мемом для российской команды в полуфинале с Канадой стала клюшка Ярослава Аскарова, которую он то и дело выпускал из рук. Второй и четвертый голы наша сборная пропустила в ситуациях, когда голкипер остался обезоруженным.

В моменте со вторым голом Аскаров забрал клюшку у Хуснутдинова, чем, кажется, только навредил партнеру. Марат не сумел помешать Пеллетье сделать передачу на дальнюю штангу, откуда Макмайкл замыкал уже в пустые.

Эпизод в своем Twitter разобрал экс-голкипер сборной Канады Мартин Бирон.

«Вратарь никогда не должен брать клюшку полевого игрока, если теряет свою. Куда важнее, чтобы все игроки были в полном снаряжении, чтобы распоряжаться шайбой и защищаться. Некоторое время вратари могут сыграть и без клюшки», — написал Бирон.

Askarov (Russian goalie) takes a player stick after losing his. NEVER, EVER, EVER take a player's stick if you lose your goalie stick. It's more important to have all players with full equipment to handle the puck and defend. Goalies can handle no stick situation for a while. https://t.co/BYn10SYkkb — Martin Biron (@martybiron43) January 4, 2021

Остался без клюшки Аскаров и в моменте с четвертой шайбой, когда Шнайдер точно бросил с ползоны.

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

«Ярослав очень здорово играет клюшкой. Может выйти из ворот, отдать передачу. Видели, как он обыгрывает соперников?» — говорил защитник сборной Кирилл Кирсанов. С игрой на выходе у Аскарова сегодня проблем не было, но клюшка жила своей жизнью непосредственно при перемещениях по вратарской площади.

Чем это можно объяснить? Прежде всего, волнением и нервозностью, которую наблюдали за Ярославом и в предыдущих матчах. Ментально голкипер оказался не готов к главному матчу на турнире против грозных канадцев, которые понеслись с первых секунд. Когда соперник быстро двигал шайбу по зоне, Аскаров увлекался перемещениями и выпускал клюшку из рук. Не исключаю, что такое возможно из-за повреждения кисти или запястья, когда требуются дополнительные усилия для контроля «гитары» в кулаке.

Болельщиков настолько впечатлили ошибки Аскарова, что они создали для его клюшки отдельную страницу в Twitter. Описание говорит само за себя: «Я не знаю, где мой владелец». Позднее в аккаунте добавили пост с отсылкой к мультфильму «Король Лев».

Обвинять Аскарова во всех бедах полуфинала категорически нельзя. К Ярославу есть обоснованные претензии, но, прежде всего, российская сборная отбегала вхолостую в атаке. А голкиперы забивать пока не научились. Что касается вратарского вопроса, мы стали заложниками собственной уверенности в Аскарове, ожидания от игры которого были немного завышенными. Но в своем главном матче на турнире он не выручил.

По духу и логике игры по ходу первого периода напрашивалась замена вратаря. Выход Ахтямова мог дополнительно взбодрить команду — такие трюки от тренеров мы помним, например, в эпохальном Баффало-2011. Но штаб сборной весь турнир верил в Аскарова. Чего уж говорить — ему «отдали» все матчи еще до начала МЧМ. Ахтямову повезло сыграть с австрийцами, но в какой он форме был перед полуфиналом? Видимо, поэтому тренерский штаб и отказался от рокировки, не видя существенного профита от такого решения.