Что говорили после полуфинала МЧМ-2021 с Канадой (0:5) главный тренер молодежной сборной России и ее игроки.

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

Об игре канадцев

— Когда играешь против Канады, нужно гораздо больше усилий. Мы понимали, что это очень сильная команда, которая никому не проиграла на этом турнире. Готовились к тому, чтобы держать шайбу и контролировать игру. К сожалению, этого не получилось.

Об удалении Подколзина

— Трудно играть, когда ты получаешь четыре минуты меньшинства. Мы выстояли первые две минуты, играли неплохо. Но, к сожалению, эти вещи происходят. Против сильных команд удаления играют важную роль. Мы дали канадцами забить второй гол. Преимущество было на их стороне. Может быть, нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы перевести игру в их зону, сбить темп и быть более хладнокровными с шайбой.

О подходе и отставке по собственному желанию

— Рассуждать можно, как угодно. Результат бывает разный. Если говорить о том, что произошло, оправданий быть не может. Я горжусь этими ребятами. Да, они сегодня проиграли. Да, это неприятное поражение. Но у этих ребят большое будущее. Им нужно расти дальше и пройти такие поражения. Легче всего зажать их в тиски, играть от обороны, надеясь на вратаря.

Ребятам была дана возможность творить, созидать. Это наш российский хоккей, который этим славился и будет дальше прогрессировать. Я не хочу ничего менять. В этом году у нас не было возможностей проверить ребят в разных ситуациях. Мы не должны их списывать со счетов. Завтра нам играть еще один матч (за бронзу). Кидать камень в огород игроков я не в состоянии. Ребята отдали максимум. К сожалению, канадцы сегодня были лучше.

Askarov loses his paddle and Canada takes advantage to extend their lead to 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/KnjyeClQvx — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

О замене Аскарова

— Обвинить Ярослава в двух или трех голах очень сложно. Он играет на высоком уровне и является ведущим хоккеистом в нашей команде. Встряхивать парней в таком матче сложно. Может, не хватило опыта, но я до конца верил в Аскарова. Ярослав — человек, который может выиграть матч в одиночку.

О словах Фетисова (о том, что Ларионов ввязался в рискованную историю)

— Не читал, что было сказано. Стараюсь во время чемпионата мира на вдаваться в прессу. Это отвлекает. Что сказано, то сказано. У каждого человека есть мнение.

О мотивации

— Ребята знали, что играют с сильной командой. Мы это донесли, показали видео, разобрали соперника. Но на льду все в руках игроков. Ребята старались, вопросов нет. Но, к сожалению, некоторые вещи были упущены. Мы не ожидали, что так быстро пропустим. Задача на игру была постоянно владеть шайбой и заставить канадцев ошибаться первыми. Но этот гол дал им психологическое преимущество в первом периоде.

Удаление Подколзина позволило полностью завладеть инициативой, накрыть нас и сделать счет 2:0. Поражения бывают у каждой команды. Печально, что мы проиграли. Но турнир еще не закончен — завтра матч за бронзу. Надо восстановить и успокоить ребят, чтобы завтра выиграть бронзу.

О матче за бронзу

— Давайте забудем о нашем поколении. Это было давно. Мы живем сегодняшним днем. На любом турнире важна каждая медаль. Конечно, мы приехали за золотом — это была основная задача. Естественно, все расстроены. Можно на ребят накричать, оскорбить их, но это не мои правила. Сказал своим помощникам, что есть спокойный тон. Мы найдем возможность поднять и восстановить ребят, чтобы забыть поражение, выйти и бороться за бронзу.

Василий Подколзин, нападающий молодежной сборной России

— Хоккей — это игра. Так бывает. Канаду с победой, молодцы, — сказал Подколзин — Ничего не поменять уже, так сложилось. Надо было играть лучше.

Хотелось бы извиниться за результат перед болельщиками, перед теми, кто смотрел матч. Тяжелое чувство. Но завтра игра за бронзу, надо выходить и биться. Для меня и многих ребят — это последняя игра на молодежном чемпионате мира.

Вася Подколзин всем мощно напихал! Мотивация сейчас нам очень нужна#CANRUS pic.twitter.com/XGS3zjmMaR — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 5, 2021

О беседе с командой во втором периоде

— Да, была беседа. Заводили друг друга как могли. Ничего сверхъестественного сказано не было. Просто, что нужно верить друг в друга, продолжать играть, биться за себя, за болельщиков.

О четырехминутном удалении

— Это моя ошибка. Хотел сыграть клюшкой в клюшку, но попал выше. Не повезло. Моя ошибка — мой гол.

Михаил Абрамов, нападающий молодежной сборной России

— Не могу сказать, что мы вышли просто играть в хоккей, — сказал Абрамов. — Мы провалили первый период. Старались войти в игру, но уже было поздно. Ничего не хочу сказать плохого о нашей игре. У нас получалось, просто не реализовали моменты.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

О незасчитанной шайбе

— Возможно, она могла переломить ход матча, если бы ее засчитали. Но мы все равно давили, создавали моменты, старались что-то сделать.