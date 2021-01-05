Ни красоты, ни игры, ни результата. Ларионов ошибся и вернул Россию во времена, когда мы боялись Канаду

Разбор полуфинала МЧМ Канада — Россия (5:0) от Михаила Зислиса

Даже возможная «бронза» завтра не скрасит впечатления от катастрофы, которую потерпела сборная России в матче с историческим соперником. После разгрома от Канады выискивать позитивные черты нет никакого желания и под прицелом автомата. Мы словно вернулись на 15 лет назад.

В середине нулевых золотое поколение «кленовых» также легко уничтожала в финалах Овечкина, Малкина, Радулова и Ко. Казалось, что за последнюю декаду, когда работавшие с молодежкой Валерий Брагин и Михаил Варнаков перевернули сознание игроков, научились побеждать канадцев со всеми их звездами типа Юбердо, Шайфли, Ньюджент-Хопкинса, Макдэвида и Маккиннона, о прежних провалах можно забыть. Нынешняя реальность оказалась неожиданной и страшной.

Прекрасно помню, как ломались наши команды раньше, часто не справляясь с «гориллами из клетки» и безумным давлением вражеских трибун. Не каждому парню в 18-19 лет удается пройти через этот ад с нордическим спокойствием. Сейчас канадцы не полетели с первых секунд «убивать» всех, кто облачен в белую форму. Даже к уровню агрессии и силового давления, которые хозяева показывали в выставочном матче со сборной России на протяжении пары периодов, на этот раз они не приблизились.

Выходить на матч с ватными ногами и дрожащими руками это еще не самое печальное. Куда хуже, если команда, получив пару голов, не может на это правильно отреагировать. По окончании матча Игорь Ларионов рассказал журналистам, что план на игру подразумевал прежде всего максимальный контроль шайбы. Пока россияне в основном занимались фигурным катанием, Канада, не сделав ничего выдающегося, забросила уже трижды.

Плана «Б», чтобы в корне изменить ситуацию, у тренерского штаба не нашлось. Тем же, кто в глубине души надеялся на возвращение в игру, надо было помнить об одном факте: сборная Канады еще ни разу на турнире не пропустила в формате «пять на пять». Нашей команде не удалось поставить перед соперником сложных задач.

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

На данном фоне сильно удивил один момент. Нет, это ни Аскаров, боявшийся собственной клюшки как огня и не выручивший в нужные моменты, ни странная растерянность команды в первой половине матча, ни попавший в эфир легкий мат от тренера Сергея Голубовича, ни беззубость распиаренных нападающих сборных России у чужих ворот.

Ранее я никогда не видел, чтобы во время паузы всех вокруг себя собирал один из игроков. В данном случае отчаянную попытку что-что изменить предпринял капитан команды Подколзин. Видимо, тренерам на тот момент уже подсказать было нечего, и зажечь игроков они оказались не способны.

Вася Подколзин всем мощно напихал! Мотивация сейчас нам очень нужна#CANRUS pic.twitter.com/XGS3zjmMaR — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 5, 2021

Мне изначальна очень симпатична игровая философия Ларионова, пытающегося хоть на молодежном уровне вернуть то, что было утеряно за многие годы. Но она не должна прекращаться в догму. Особенно если перестает на каком-то этапе работать. Главный тренер признался, что не собирается отказываться от своих принципов. Как бы тут в погоне за лучшим не растерять хотя бы хорошее. Борясь за красивый стиль, поставленную игру в пас и акцент на владение шайбой, можно превратиться в молодежную сборную Швеции. Изящество и лоск, которые заметны в группе, в плей-офф куда-то исчезли, а характера и умения достать из себя в ключевые моменты почему-то не оказалось. Это гораздо хуже, чем одно поражение от Канады, пусть и с ужасным счетом.