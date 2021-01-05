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Ни красоты, ни игры, ни результата. Ларионов ошибся и вернул Россию во времена, когда мы боялись Канаду

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 06:10
5 января. Эдмонтон. Канада — Россия — 5:0. Россияне уступили принципиальному сопернику по всем статьям. Фото IIHF
5 января. Эдмонтон. Канада — Россия — 5:0. Россияне уступили принципиальному сопернику по всем статьям. Фото IIHF
Теги:
Разбор полуфинала МЧМ Канада — Россия (5:0) от Михаила Зислиса
5&nbsp;января 2006 года. Ванкувер. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 0:5. Радость канадцев и&nbsp;опустошение Антона Худобина.«Не поверил бы, что обыграем русских 5:0». Молодежка с Малкиным была фаворитом, но Канада без звезд разгромила ее в финале

Даже возможная «бронза» завтра не скрасит впечатления от катастрофы, которую потерпела сборная России в матче с историческим соперником. После разгрома от Канады выискивать позитивные черты нет никакого желания и под прицелом автомата. Мы словно вернулись на 15 лет назад.

В середине нулевых золотое поколение «кленовых» также легко уничтожала в финалах Овечкина, Малкина, Радулова и Ко. Казалось, что за последнюю декаду, когда работавшие с молодежкой Валерий Брагин и Михаил Варнаков перевернули сознание игроков, научились побеждать канадцев со всеми их звездами типа Юбердо, Шайфли, Ньюджент-Хопкинса, Макдэвида и Маккиннона, о прежних провалах можно забыть. Нынешняя реальность оказалась неожиданной и страшной.

Прекрасно помню, как ломались наши команды раньше, часто не справляясь с «гориллами из клетки» и безумным давлением вражеских трибун. Не каждому парню в 18-19 лет удается пройти через этот ад с нордическим спокойствием. Сейчас канадцы не полетели с первых секунд «убивать» всех, кто облачен в белую форму. Даже к уровню агрессии и силового давления, которые хозяева показывали в выставочном матче со сборной России на протяжении пары периодов, на этот раз они не приблизились.

5&nbsp;января. Эдмонтон. Канада&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Россияне не&nbsp;смогли устоять против канадцев.Без шансов. Канада разнесла российскую сборную в полуфинале МЧМ

Выходить на матч с ватными ногами и дрожащими руками это еще не самое печальное. Куда хуже, если команда, получив пару голов, не может на это правильно отреагировать. По окончании матча Игорь Ларионов рассказал журналистам, что план на игру подразумевал прежде всего максимальный контроль шайбы. Пока россияне в основном занимались фигурным катанием, Канада, не сделав ничего выдающегося, забросила уже трижды.

Плана «Б», чтобы в корне изменить ситуацию, у тренерского штаба не нашлось. Тем же, кто в глубине души надеялся на возвращение в игру, надо было помнить об одном факте: сборная Канады еще ни разу на турнире не пропустила в формате «пять на пять». Нашей команде не удалось поставить перед соперником сложных задач.

Первый гол Канады в&nbsp;матче с&nbsp;Россией.Все ключевые решения канадских арбитров — против России. Но всё честно и справедливо

На данном фоне сильно удивил один момент. Нет, это ни Аскаров, боявшийся собственной клюшки как огня и не выручивший в нужные моменты, ни странная растерянность команды в первой половине матча, ни попавший в эфир легкий мат от тренера Сергея Голубовича, ни беззубость распиаренных нападающих сборных России у чужих ворот.

Ранее я никогда не видел, чтобы во время паузы всех вокруг себя собирал один из игроков. В данном случае отчаянную попытку что-что изменить предпринял капитан команды Подколзин. Видимо, тренерам на тот момент уже подсказать было нечего, и зажечь игроков они оказались не способны.

Ярослав Аскаров и&nbsp;его клюшка.Почему Аскаров все время терял клюшку? И стало ли это причиной разгрома России?

Мне изначальна очень симпатична игровая философия Ларионова, пытающегося хоть на молодежном уровне вернуть то, что было утеряно за многие годы. Но она не должна прекращаться в догму. Особенно если перестает на каком-то этапе работать. Главный тренер признался, что не собирается отказываться от своих принципов. Как бы тут в погоне за лучшим не растерять хотя бы хорошее. Борясь за красивый стиль, поставленную игру в пас и акцент на владение шайбой, можно превратиться в молодежную сборную Швеции. Изящество и лоск, которые заметны в группе, в плей-офф куда-то исчезли, а характера и умения достать из себя в ключевые моменты почему-то не оказалось. Это гораздо хуже, чем одно поражение от Канады, пусть и с ужасным счетом.

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