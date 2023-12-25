МЧМ без России: Швеция и Финляндия готовы дать бой Канаде и США

За кем следить на турнире без России.

Уже на этой неделе в Швеции стартует главный хоккейный новогодний турнир — молодежный чемпионат мира. С 26 декабря по 5 января 10 сборных будут определять сильнейшую молодую команду.

Второй год подряд соревнования пройдут без участия сборной России. Однако и без участия наших хоккеистов болельщикам будет за кем последить. Тем более что матчи наконец-то будут проходить в удобное время (до этого три года кряду МЧМ проходил в Канаде).

Правда, если вам все же хочется поболеть за родную кровинушку, то можете последить за сборной Швейцарии. В составе этой команды будет выступать 17-летний защитник Даниил Устинков. Он родился в Москве в 2006 году, но 13 лет назад переехал с семьей в Швейцарию.

Фавориты

Сборные Канады и США традиционно будут считаться главными фаворитами турнира, хотя в этом году хочется выделить европейские сборные. По именам шведы и финны, может, и уступают своим североамериканским соперникам, но на льду смогут доказать обратное.

В прошлом году из четырех сборных, указанных в фаворитах, только Канада смогла выйти в финал. Однако составы команд на этот раз действительно более-менее равны й . Разве что европейские сборные имеют преимущество на вратарской позиции, где у них больше талантов .

Канада

Вратари : Скотт Рацлафф (Сиэтл, WHL), Матис Руссо (Галифакс, QMJHL), Самуэль Сент-Илер (Шербрук, QMJHL).

Защитники : Джейк Фарлонг (Галифакс, QMJHL ), Ноа Уоррен (Викториявилль, QMJHL ), Оливер Бонк (Лондон, OHL ), Маверик Ламурье (Драммондвилль, QMJHL ), Дэнтон Матейчук (Мус-Джо, WHL ), Джориан Донован (Брентфорд, OHL ), Тай Нельсон (Норт Бэй, OHL ).

Нападающие : Оуэн Бек ( Питерборо , OHL), Нэйт Дэниэлсон ( Брэндон , WHL), Фрейзер Минтен ( Саскатун , WHL), Маклин Селебрини ( Бостонский университет , NCAA), Мэттью Вуд ( У ниверситет Коннектикута , NCAA), Карсон Регкопф ( Китченер , OHL), Оуэн Аллард ( Су - Сент - Мари , OHL), Джордан Дюме ( Галифакс , QMJHL), Мэттью Савуа , Конор Гики ( оба — Уэнатчи , WHL), Истон Коуэн ( Лондон , OHL), Брэйден Ягер ( Мус - Джо , WHL), Мэттью Пойтрас (Бостон, НХЛ).

Главная звезда : Маклин Селебрини.

Ради Селебрини некоторые клубы готовы опуститься на дно НХЛ и строить вокруг него свою новую команду после драфта. Маклин считается одним из самых талантливых игроков последних лет , и количество разговоров вокруг юного канадца сопоставимо с прошлогодним хайпом имени Коннора Бедарда. Селебрини - небольшой форвард, который умеет все: отрабатывать в обороне, забивать голы, раздавать передачи и даже проводить силовые приемы.

Ему всего 17 лет, но по качеству игры он не выглядит подающим надежды юнцом. К тому же он уже играет среди более взрослых ребят в студенческом чемпионате NCAA.

У сборной Канады неплохой состав , и хорошие игроки есть не только в атаке. Среди хоккеистов обороны можно выделить Оливера Бонка, сына Радека Бонка (969 матчей в НХЛ). Большой результативный защитник из лиги OHL, которого регулярно выводят на бросок в большинстве.

В атаке нельзя пройти мимо Мэттью Пойтраса, который уже дебютировал в НХЛ в составе «Бостона» и будет самым опытным игроком канадской сборной этого созыва. У 19-летнего хоккеиста 13 очков в 27 матчах регулярного чемпионата.

США

Вратари : Трей Августин (Мичиганский государственный университет, NCAA), Джейкоб Фаулер (Бостонский колледж, NCAA), Сэм Хиллебрандт (Бэрри Колтс, OHL).

Защитники : Зеев Буйум (Денверский университет), Сиамус Кейси (Мичиганский университет, NCAA), Райан Чесли (университет Миннесоты, NCAA), Дрю Фортескью (Бостонский колледж, NCAA), Лэйн Хатсон (Бостонский университет, NCAA), Арам Миннетян (Бостонский колледж, NCAA), Эрик Полкамп (государственный университет Бемиджи, NCAA), Сэм Ринзель ( У ниверситет Миннесоты, NCAA).

Нападающие : Гэвин Бриндли (Мичиганский университет, NCAA ), Куинн Финли (университет Висконсина, NCAA ), Каттер Готье (Бостонский колледж, NCAA ), Гэвин Хэйес (Флинт Файрбердс, OHL ), Айзек Ховард (Мичиганский государственный университет, NCAA ), Райан Леонард (Бостонский колледж, NCAA ), Рутгер Макгроарти (Мичиганский университет, NCAA ), Оливер Мур ( У ниверситет Миннесоты, NCAA ), Фрэнк Назар (Мичиганский университет, NCAA ), Данни Нельсон (Университет Нотр-Дам, NCAA ), Гэйб Перро (Бостонский колледж, NCAA ), Уилл Смит (Бостонский колледж, NCAA ), Джимми Снаггеруд ( У ниверситет Миннесоты, NCAA ), Кэри Тэрранс (Эри Оттерс, OHL).

Главная звезда : Лэйн Хатсон.

Лэйн Хатсон. Фото Global Look Press

Конечно, в этой сборной есть много форвардов, выбранных в первых раундах двух последних драфтов НХЛ. Однако наибольший вклад в результат будет делать именно этот невысокий защитник. Если хочется понять, на кого похож Хатсон по стилю игры, то сразу вспоминаются Куинн Хьюз и Кейл Макар. Разве что играть в обороне этот молодой талант умеет чуть лучше.

У американцев в составе сразу четыре представителя первого раунда-2023: форварды Уилл Смит, Райан Леонард, Оливер Мур и Гэйб Перро. А также опытные Рутгер Макгроарти и Каттер Готье, которые уже несколько лет играют в студенческой лиге и выступали на двух МЧМ (Каттер даже играл на взрослом турнире).

Одним из ключевых форвардов американской сборной обязательно станет форвард Джимми Снаггеруд. Проспект «Сент-Луис» ярко начал сезон в NCAA и забивает много голов: 11 в 18 встречах. Для него это будет уже второй МЧМ в карьере. В прошлом году он набрал 13 очков в 7 встречах турнира.

Швеция

Вратари : Уго Хевелид (Юргорден, Allsvenskan), Кевин Райдлер (Дабек, USHL), Мелькер Телин (Бьерклевен, Allsvenskan).

Защитники : Маттиас Хевелид (Линчепинг, SHL ), Антон Юханссон (Лександ, SHL ), Тео Линдстейн (Брюнас, Allsvenskan ) Элиас Петтерссон (Вастерас, Allsvenskan ), Элиас Саломонссон, Аксель Сандин-Пелликка (оба — Шеллефтео, SHL ), Том Вилландер (Бостонский университет, NCAA ).

Нападающие : Исак Бьорн , Давид Эдстрем , Отто Штенберг ( все — Фрелунда , SHL), Филип Бюстедт , Фабиан Вагнер ( оба — Линчепинг , SHL), Джонатан Леккеримяки ( Эребру , SHL), Лиам Огрен ( Ферьестад , SHL), Ноа Эстлунд ( Векше , SHL), Оскар Петтерссон ( Регле , SHL), Расмус Рудслетт ( АИК , Allsvenskan), Феликс Унгер Сорум ( Лександ , SHL), Антон Вальберг ( Мальме , SHL).

Главная звезда : Юнатан Леккеримяки.

Проспект «Ванкувера» выходит на тот отрезок своего развития, когда пришла пора заявлять о себе громко и отчетливо. 19-летний снайпер уже несколько лет забивает на взрослом уровне, но теперь он еще и один из лидеров своего клуба «Эребру». На его счету 10+6 в 24 встречах сезона, и он первый снайпер команды.

В атаке у шведов хорошие талантливые хоккеисты: Огрен, Эстлунд, Эдстрем. Однако хочется обратить внимание на оборону. Почти каждый защитник в составе провел на взрослом уровне минимум два сезона, а это достойный опыт. Здесь есть не только крупные универсалы, но и яркие «полузащитники», как тот же Лейн Хатсон, например. Это Аксель Сандин-Пелликка, который забросил 9 шайб в 25 встречах SHL. Его точно стоит опасаться при игре шведов в большинстве.

Финляндия

Вратари: Никлас Кокко (Кярпят, Liiga), Ноа Вали (ТПС, Liiga), Ээмиль Винни (JoKP, Mestis).

Защитники: Калле Кангас (Йокерит, Mestis), Артту Кярки (Су-Сент-Мари, OHL), Каспер Кулонумми (Таппара, Liiga), Эмиль Пиениниеми (Кярпят, Liiga), Йессе Пулккинен (ЮП, Liiga), Отто Салин (ХИФК, Liiga), Йоона Вяйсянен (Дабек, USHL).

Нападающие: Саму Бау, Яни Нюман (оба — Ильвес, Liiga), Каспер Халттунен (Лондон, OHL), Ленни Хямеенахо (Яссат, Liiga), Конста Хелениус (Юккурит, Liiga), Эмиль Хемминг (ТПС, Liiga), Алексантери Каскимяки (ХИФК, Liiga), Ойва Кескинен (Таппара, Liiga), Макс Коскипиртти (Мичиганский технологический университет, NCAA), Расмус Кумпулайнен (Ошава, OHL), Ере Лассила (ЮП, Liiga), Томми Мяннисте (Мичиганский государственный университет, NCAA), Янне Науккаринен (Сайпа, Liiga).

Главная звезда : Конста Хелениус.

Конста Хелениус. Фото Global Look Press

Звание звезды 17-летнему хоккеисту дается авансом. Он претендует на место в топ-5 следующего драфта НХЛ и очень уверенно играет в чемпионате Финляндии. В 28 встречах турнира Конста набрал уже 20 (8+12) очков. Его отличает резкий бросок, от которого наверняка пострадает много вратарей на МЧМ.

Еще один форвард, мимо которого нельзя пройти, — это Ленни Хямеенахо. Проспект «Нью-Джерси» в этом сезоне родного чемпионата выдал резвый старт и забросил 11 шайб в 26 играх. Он не будет сводить с ума своей техничной игрой, это скорее традиционный снайпер, который просто будет очень полезен.

Плюсом для финской сборной станет и опыт вратарей. Сразу два молодых голкипера в этом сезоне провели больше 10 игр каждый в национальном чемпионате — это Ноа Вали и Никлас Кокко.

Темные лошадки

Сборной Чехии удалось удивить всех на прошлом турнире, когда команда добралась до финала МЧМ и уступила Канаде. В этом году команда у чехов получилась не слабее , и там тоже будет за кем последить.

Словаки последние несколько лет с трудом пробивались в плей-офф и дальше первого раунда не проходили. В последний раз в медалях сборная Словакии была в 2015 году, когда завоевала бронзу. Тем не менее в этом сезоне у команды будет ряд классных игроков, которые могут помочь команде преодолеть 1/4 финала. Или хотя бы красиво побороться, как в прошлом году с Канадой (уступили 3:4 в овертайме).

Главная надежда этих сборных — вратари. По итогам прошлого МЧМ, например, лучшими голкиперами стали словак Адам Гаян и чех Томаш Суханек. Последний на нынешний турнир вызван не был, однако его может заменить талантливый Михаэль Грабал.

Чехия

Вратари: Михаэль Грабал (Массачусетский университет, NCAA), Михаэль Шнаттингер (Либерец, Extraliga), Якуб Вондрас (Садбери, OHL).

Защитники : Марек Альшер (Портленд, WHL), Томаш Галвас (Либерец, Extraliga), Адам Иржичек (Пльзень, Extraliga), Маттео Кочи (Камлупс, WHL), Томаш Хамара (Брентфорд, OHL), Томаш Цибулка (Валь-д'Ор, QMJHL), Алеш Чех (Млада Болеслав, Extraliga), Матей Прчик (Витковице, Extraliga).

Нападающие : Адам Бареш (Пеликанс, Liiga), Ондрей Бехер (Принц Джордж, WHL), Якуб Гуйер (Римуски, QMJHL), Иржи Кулик (Рочестер, АХЛ), Матей Масталирски (Литвинов, Extraliga), Матьяш Меловский (Бэ-Комо, QMJHL), Матей Прибыл (Витковице, Extraliga), Себастьян Редлих (Седертелье, Швеция), Доминик Раймон (Эверетт, WHL), Эдуард Шале (Бэрри, OHL), Робин Сапоушек (Виктория, WHL), Матияс Шаповалив (Сагино, OHL), Шимон Славичек (Флинт, OHL), Якуб Штанцль (Вешке, Швеция), Адам Жидлицки (Миссисауга, OHL).

Главная звезда : Иржи Кулик.

Звезда без преувеличения. В свои 19 лет форвард является лучшим снайпером чемпионата АХЛ. В 23 играх регулярного чемпионата чех забросил 16 шайб. Из всех лидеров сезона в этой лиге он провел меньше всех игр, так еще и младше своих соперников.

Также стоит выделить форвардов Эдуарда Шале и Матияса Шаповалива, которые результативно играют в молодежных лигах Северной Америки.

Кстати, за сборную Чехии на МЧМ в Швеции сыграет нападающий Адам Жидлицки, сын легендарного защитника М арека, который провел 836 матчей в НХЛ.

Словакия

Вратари : Растислав Элиаш (ХИФК, Финляндия), Адам Гаян (Грин Бэй, USHL), Самуэль Урбан (Су-Сити, USHL).

Защитник : Ричард Баран (Виктория, BCHL), Якуб Хромяк (Кингстон, OHL), Йозеф Вильям Кмец (Принц Джордж, WHL), Мариан Моско (Корнелльский университет, NCAA), Давид Натны (Липтовски-Микулаш, Slovak Extraliga), Лука Радивоевич (Эребру, Швеция), Милан Пишоя (Михаловце, Slovak Extraliga), Максим Штрбак (Мичиганский государственный университет, NCAA) Борис Жабка (Банска-Бистрица, Slovak Extraliga).

Нападающие: Петер Шисар (Фарго, USHL), Алекс Чиерник (Вастервик, Швеция), Франтишек Деж (Шербрук, QMJHL), Далибор Дворски (Садбери, OHL), Самуэль Хонзек (Ванкувер, WHL), Роман Кукумберг (Сарния, OHL), Патрик Масница (Братислава, Slovak Extraliga), Филип Мешар (Китченер, OHL), Мартин Мишак (Эри, OHL), Юрай Пекарчик (Дабек, USHL), Сервач Петровски (Оуэн Саунд, OHL), Петер Репчик (Дрюммонвилль, QMJHL), Алекс Сотек, Маркус Сухи (оба — Попрад, Slovak Extraliga), Адам Сикора (Хартфорд, АХЛ), Адам Жлинка (Вастерло, USHL).

Главная звезда : Далибор Дворски.

Далибор Дворски. Фото Global Look Press

Крупный центр был выбран на последнем драфте под 10-м номером и нынешний сезон провел в лиге Онтарио в Канаде. Там он результативно играет за «Садбери», где в 20 играх записал на свой счет у же 34 (18+16) очка. Для Далибора этот МЧМ будет важным, потому что пришло время показать свой класс и выданные авансы. В прошлом году он выглядел блекло и с тремя очками в 5 играх затерялся среди более ярких форвардов. Теперь же нужно показать, чему научился в канадской лиге.

Выстрелить на этом МЧМ должен великан Самуэль Хонзек, выбранный 16-м на драфте. Для него это будет уже третий турнир, однако в двух последних он был скорее на подхвате, авансом , и умудрился не набрать ни одного очка. Нынешний сезон в WHL Хонзек начал результативно, поэтому стоит ждать от него яркой игры в Швеции.

Кукумберг, Штрбак и Радивоевич — знакомые фамилии? Невероятно, но сыновья трех бывших игроков КХЛ примут участие в одном МЧМ. Люка Радивоевич тут, правда, скорее для получения опыта. Защитнику всего 16 лет , и будет просто здорово, если он сыграет хотя бы в одной-двух встречах.

Интересная статистика перед стартом МЧМ-2024:

186,61 см — средний рост сборной Финляндии. Это самая высокая сборная турнира.

Самую низкорослую команду на МЧМ привезла Швейцария — 180,82.

30 команд НХЛ будут представлять проспекты разных сборных на чемпионате мира. Ни одного хоккеиста не будет из систем «Колорадо» и «Эдмонтона».