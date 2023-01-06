Триумф канадского вундеркинда: Бедард — лучший на МЧМ за последние 30 лет

23 очка в семи матчах.

В финальном матче молодежного чемпионата мира лидер сборной Канады Коннор Бедард впервые на нынешнем турнире обошелся без набранных очков. Тем не менее 17-летний форвард уверенно выиграл бомбардирскую гонку МЧМ-2023, на целых девять баллов опередив дуэт нападающих сборной США Логан Кули — Джимми Снаггеруд. В семи встречах Бедард набрал 23 очка, забив девять голов и сделав 14 результативных передач.

Бедард стал пятым игроком в истории, которому удалось набрать больше 20 очков за один молодежный чемпионат мира. Всего на один балл юный канадец отстал от шведа Маркуса Нэслунда и финна Раймо Хелминена. Однако даже изобразить атаку на вечный рекорд Петера Форсберга, который в 1993 году принял участие в 31 результативной атаке, у будущего первого номера драфта не получилось. Любопытно, что за последние 30 лет ни у кого не получалось набрать больше 18 баллов.

Коннор, дебютировавший на МЧМ в прошлом году, поднялся на четвертое место в историческом списке бомбардиров турнира. Юный канадец набрал в 16 матчах 36 (17+19) очков и обошел финна Эсу Тикканена за счет меньшего количества игр. Бывшего рекордсмена своей страны Эрика Линдроса Бедард обогнал уже на пять баллов. Выше форварда «Реджины» располагаются только Павел Буре, Роберт Райхел и набиравший в среднем по три очка за матч Петер Форсберг.

В снайперском рейтинге Бедард с 17 голами делит девятое место с Эсой Тикканеном. Всего на один гол канадец отстает от Александра Овечкина, на два — от Александра Могильного. Чтобы повторить рекорд МЧМ, который более 30 лет принадлежит Павлу Буре, Коннору нужно отличиться еще 10 раз. Если его отпустят на будущие турниры.

Наконец, Бедард уверенно переписал на свое имя рекорд турнира для игроков до 18 лет. Интересно, что компанию в тройке лучших ему теперь составляют два лучших бомбардира в истории НХЛ. Чех Яромир Ягр набрал в 1990 году 18 очков, а рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки в 16-летнем возрасте принял участие в 17 голевых атаках.