МЧМ удался. Но без России все равно не то

Решение ИИХФ ударило по уровню и лишило турнир главной интриги.

«Не смотрел, но осуждаю»

В последние две недели абсолютно под каждым текстом, который был посвящен МЧМ-2023, неизменно можно было встретить комментарии о том, что любимый новогодний турнир без участия сборной России — профанация, фикция и филькина грамота. Подобного мнения придерживались и эксперты вроде Александра Кожевникова, поносившего нынешнее первенство мира в стиле «не смотрел, но осуждаю». И это не говоря уже об официальных лицах, заседающих в Госдуме и курирующих спорт.

Однако давайте оставим возгласы вроде «без нас вы никто и не можете считать себя полноценными чемпионами». На деле мы получили турнир вполне приемлемого качества. В Галифаксе и Монктоне, которые заменили Новосибирск и Омск в качестве хозяев молодежного первенства, действительно было на что посмотреть. Здесь вам и сенсации вроде крупной победы Чехии над Канадой в стартовом матче группы А, и интрига с овертаймами в обоих полуфиналах, и результативная рубка шведов с американцами в матче за бронзу, и, конечно, финал закончившийся лишь в дополнительное время, и высокая посещаемость даже на матчах с участием совершенно чахлой сборной Австрии. А приправлено все это доминацией Коннора Бедарда, у которого на этом турнире попросту не было конкурентов за звание MVP. Но ударил ли по уровню МЧМ международный бан России, у которой растет крайне урожайное и богатое на таланты поколение 2003-2005 годов? Очевидно, да.

Победители турнира — сборная Канады. Фото Global Look Press

Хоккей — это вам не футбол

Отсутствие нашей команды вполне могли бы не заметить ЧМ по футболу, баскетболу или регби. Даже тот же волейбол, несмотря на топовый статус команды Константина Брянского, относительно спокойно пережил ее исчезновение на последнем первенстве мира в сентябре и глобально не просел по уровню. Но только не хоккей, где медали на уровне U18 и U20 из года в год разыгрывают 5 сборных (Канада, США, Россия, Швеция и Финляндия). Как бы кто ни кричал о том, что в нашей стране хоккей популярнее футбола, аргументируя это результатами, в масштабах планеты он остается нишевым видом спорта, в который умеют играть от силы 15 стран. География участников здесь слишком мала. А потому любой приличный конкурент здесь на вес золота.

Да, сейчас в группу с приставкой «топ» активно возвращаются Чехия и Словакия, которые наконец-то начали выползать из ямы длиной в десять лет и вновь поставлять свои таланты в НХЛ. Да, робкими шагами к ней подбираются Швейцария и Германия, пока еще не способные каждое лето отгружать в первый раунд драфта хотя бы по одному своему юниору. Определенно позитивные сдвиги наметились в соседней Латвии, откуда местные хоккеисты сейчас активно уезжают за развитием в Скандинавию и Северную Америку. Только неожиданных исходов на МЧМ и интриг все равно недостаточно. На отдельных турнирах кто-то из грандов просаживается в сравнении с традиционными конкурентами из-за банальной неурожайности парней того или иного года рождения, но практически в любом состоянии претендует на полуфинал. Другого не дано. Поэтому отсутствие одной из стран из «Большой шестерки» невозможно игнорировать — оно неизбежно бьет по конкуренции и облегчает жизнь конкурентам.

Хоккеисты сборной России на молодежном чемпионате мира. Фото Global Look Press

Как бы сыграла Россия

Этой зимой сборная России с Мичковым, Мирошниченко, Гуляевым, Минтюковым и Бучельниковым действительно могла многое дать МЧМ, даже если бы приехала на турнир не в Сибирь, а в Новую Шотландию. На бумаге эта команда выглядела бы даже интересней «серебряной» сборной 2000 года, которая проиграла финал канадцам в Остраве из-за злосчастной камеры на стекле, хотя, если быть объективнее, из-за собственной глупости. На уровне U18 парней 2003-2004 года рождения побаивались и уважали.

Как минимум наличие команды, которую должен был бы возглавить Владимир Филатов, подарило бы кульминацию противостояния Бедард — Мичков, которое началось на ЮЧМ-2021 в Техасе. Уверенности в том, что пермский вундеркинд выскочил бы и затмил некогда своего соперника за место первого номера предстоящего драфта, нет никакой. Зато мы могли бы поставить еще одну запятую в истории их взаимоотношений. В итоге же парню из Ванкувера пришлось соревноваться с самим собой, а борьбу ему не смог навязать ни его соотечественник из NCAA Адам Фантилли, которого Дэннис Уильямс подзачехлил после стартового провала с чехами и стал использовать в нижних тройках, ни другой сосед Мичкова по предварительным рейтингам швед Лео Карлссон, заискривший лишь в четвертьфинале с финнами.

С другой стороны, должен ли Бедард считать свои второе чемпионство и звание самого ценного игрока турнира неполноценными? Едва ли. Хоккей слишком тесен. Однако не настолько, как его младший брат в лице бенди, где без России сборная Швеции будет вынуждена играть сама с собой и в одиночку издеваться над Казахстаном, Финляндией и Норвегией. Да и золото очередного канадского Next One не равно победе на ЧМ по фигурному катанию Каори Сакамото, ставшей первой в виде, который монополизирован ученицами Этери Тутберидзе. Без нас на турнире стало несколько скучнее — и это факт. Только как бы мы ни хотели не признавать это, наше отсутствие вряд ли можно назвать катастрофой для целого вида спорта. Без Мичкова и компании, которой по силам было вернуть золото МЧМ впервые с 2011-го, мы недополучили лишнюю интригу, но отнюдь не лишились ее полностью.