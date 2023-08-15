Уфимский воспитанник затмил остальных.

Юниорский чемпионат мира-2019 в Швеции по всем прикидкам должен был стать турниром имени Василия Подколзина — капитана сборной России и парня, которого после разрывного Кубка Глинки/Гретцки Роман Ротенберг поспешил назвать русским Макдэвидом. Однако в итоге главный талант системы мировое первенство в преддверии драфта провел довольно блекло и провалил его по очкам, а настоящим фронтменом нашей «юниорки» абсолютно неожиданно стал Родион Амиров — его партнер по звену и парень, про которого тогда мало кто знал за пределами Уфы.

«Серебряная» команда Владимира Филатова, составленная из пацанов 2001 года рождения, никогда не считалась дико урожайной. Оттого ее итоговый выход в финал впервые за 10 лет получился по-настоящему сенсационным. Тем более что на пути к решающему матчу у россиян в полуфинале стояла невероятно талантливая и раскрученная американская дримтим со Спенсером Найтом, Джеком Хьюзом, Мэттом Болди, Коулом Кофилдом, Мэттью Бенирсом, Алексом Туркоттом и Тревором Зеграсом.

Впрочем, известных нынче имен у нашей команды хватало и помимо Подколзина: Аскаров, Грицюк, Мухамадуллин, Чинахов, Лихачев, Хуснутдинов, Чистяков — все они сейчас на виду. И на фоне многих партнеров худощавый игровичок из столицы Башкирии, ставший лучшим бомбардиром и снайпером нашей сборной, был далеко не самым раскрученным юниором. Особенно после не самой яркой игры на Глинке и Мировом Челлендже. Более того, до сезона-2018/2019 его почти не вызывали в сборные.

Но на ЮЧМ, прошедшем на малой родине легендарного Петера Форсберга, он затмил абсолютно всех полевых игроков той «серебряной» команды, которую в матче за золото остановила шведская парочка убийц Хольц — Рэймонд. А еще стал единственным нападающим Филатова, отыгравшим весь турнир ровно и без провалов.

Оказавшись в сочетании с Подколзиным и ярославским центром Ильей Николаевым, Амиров принялся штамповать очки с первого матча. На групповом этапе от его голов пострадали словаки, латыши, американцы. В 1/4 он помог играючи легко пройти белорусов, оформив 1+1. Но, похоже, главный матч Родиона в его жизни — это тяжелейший полуфинал с США, где башкирский талант открыл счет в меньшинстве и единственным реализовал свою попытку в серии буллитов.

Не провалился будущий проспект «Торонто» и в финале с хозяевами, которым не смог забросить в группе. Сперва в середине второго периода он ассистировал Подколзину и помог сборной России запустить камбэк с 0:2. А в самой начале третьей двадцатиминутки сравнял счет, воспользовавшись доставкой шайбы на пятак от все того же Подколзина и ловко проскочил под ворота между двух защитников. В той игре уфимец был по-настоящему хорош. Но, к несчастью, тот вечер целиком и полностью принадлежал безжалостному Лукасу Рэймонду.

Чувство гола Амирова действительно поражало. В Эрншельдсвике воспитанник «Салавата» не обыгрывал по несколько человек на пути к воротам. Хотя великолепные руки и прекрасное катание позволяли это делать. Не создавал регулярно моменты сам для себя. Не производил впечатления доминирующего игрока на площадке, как те же Лукас Рэймонд и Джек Хьюз на том же турнире. Он просто великолепно искал свободные зоны, врывался в них и завершал — завершал — завершал. Родион знал — он всегда отлепится от соперника, найдет чистый лед с помощью светлой головы, а партнеры накормят его передачами и выведут на бросок.

«Пока пиар-машина СМИ вполне обоснованно ждала от Василия Подколзина повторения подвигов Мемориала Глинки, из-за спины забуксовавшего в Швеции питерца зажглась звезда другого российского таланта — Родиона Амирова. Уфимец вместе с Василием Подколзиным и ярославцем Ильей Николаевым сколотил ударную первую тройку россиян и провел турнир на одном дыхании. Чего стоят только гол и победный буллит в полуфинале с американцами и важнейшая шайба в финале с «Тре крунур». Тогда казалось, что все очки, предназначенные для Подколзина, его партнер по звену магнитом притянул к себе.

Он заранее знает, где будет шайба, здорово открывается, у него сильный хлесткий кистевой, а самое главное оружие Амирова — невероятно быстрые руки. Практически эталонный финишер. Проседают разве что оборонительные функции. На фоне Гущина уфимский алмаз не настолько многогранен. А поэтому ждать Родиона в первом раунде, скорее всего, не стоит".

Фото ФХР

Выше мои первые строчки про Амирова, написанные в 2019-м незадолго до дебюта Родиона в КХЛ — когда он был еще щуплым масочником, а я еще работал в совершенно другом издании. Даже после разрывного ЮЧМ, где парень из Уфы затмил «русского Макдэвида», я не верил, что он уйдет в первом раунде драфта. Да еще и под 15-м номером. По большей части скептицизм обосновывался детской на тот момент «физикой» и слабыми навыками игры без шайбы.

Ошибся. Но не сомневался — мы с коллегами напишем про него еще немало текстов. Как жаль, что большую часть уже посмертно.

«Родион Амиров был хорошим хоккеистом. Таким, который знает, где окажется шайба, и знает, что он хочет делать на льду. Но куда важнее то, что он был добрым и улыбчивым человеком, без труда располагавшим к себе. Обаятельный, спокойный и воспитанный.

Кажется, что доброе расположение духа и открытая улыбка не покидали его даже в тяжелые минуты, в борьбе со страшной болезнью. На фотографиях он всегда улыбается. Леша Шевченко написал, что Родион до последнего верил, что поправится. И я подумал, что даже представить сложно, сколько храбрости иногда нужно, чтобы просто верить.

Ему совершенно не нужно было казаться «жестким хоккеистом»: настоящее испытание показало его огромную силу.

В 2018-м мне повезло познакомиться с Родионом. С ним было легко: и пошутить, и поговорить серьезно, ему было 17 лет. Как это часто бывает, когда ты сам уже вырос: один турнир, второй, еще поездка — и вот парни уже взрослые и обыгрывают мужиков на Кубке Карьяла. Как-то раз я ему написал: «Родион, надо сделать доброе дело». И в ответ получил: «Добрые дела — это мой конек!» А когда я поздравлял его с днем рождения словами о будущих кубках, это казалось только вопросом времени.

Фото Global Look Press

Слышишь, как хрупка жизнь, как важно заниматься любимым делом — и кажется, что обязательно будешь, когда разберешься с ближайшими задачами. Но за ними обязательно находятся новые. По человеческим меркам жизнь Родиона оказалась короткой. Но это была настоящая жизнь, которую он прожил. Занимаясь тем, что приносило ему радость и делало счастливым — не только его самого, но и окружающих его людей, это редкий дар.

С сегодняшнего дня мне будет его не хватать. Как и всем, кто его знал. Но это не помешает нам восхищаться тем, как естественно у него получалось самое главное — быть самим собой".

Эти пробивающие до дрожи слова в память о Родионе написал Артур Ковтуненко — пресс-атташе той юниорской сборной России. В его и нашей памяти он останется не столько талантливым хоккеистом, сколько безгранично добрым человеком — парнем, который улыбался до последнего и радовался жизни. Оттого и терять его нам еще больнее.