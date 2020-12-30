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Россия победила, но игра оставила странное послевкусие

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 09:45
Россия победила Австрию на МЧМ-2021. Фото IIHF
Россия победила Австрию на МЧМ-2021. Фото IIHF
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Обзор дня Алексея Шевченко.
Капитан сборной России Василий Подколзин (справа) набрал 3 очка в&nbsp;матче с&nbsp;Австрией.Россия разгромила соперника, забили лидеры, заработало большинство. Но это была всего лишь Авcтрия

Победа

Если поражение от команды Канады перед стартом турнира подарила надежду, мы даже радовались за сборную России, то после победы в официальной встрече против Австрии — странное послевкусие. Да, мы победили, но надо было бы сильно постараться, чтобы уступить такому сопернику. Однако, ни о каком тотальном преимуществе речи не шло, а второй отрезок встречи мы вообще проиграли со счетом 0:1. Кроме того, сборная потеряла Егор Чинахова. Заработав буллит для команды в начале первого периода, Егор при падении ударился об борт и больше на площадке не появлялся. Сыграет ли он с командой Швеции — большой вопрос.

Игорь Ларионов отчего-то невзлюбил тройку Грицюк — Сафонов — Чинахов, которая, кстати, очень неплохо показала себя после переезда в Эдмонтон. Теперь Илью убрали в другое звено, а в центр поставили Михаила Абрамова. И Грицюк снова потерялся, по крайней мере, на два периода. Но в третьем отрезке все вообще перемешалось, так что делать выводы о каких-то связках было весьма трудно, ведь еще и Илья Сафонов во время матча получил 2+10. Кроме того, австрийцы сдались и прекратили сопротивление. Забили в большинстве, причем, довольно быстро. Но разве у нас теперь хорошее большинство?

Василий Подколзин набрал первые очки, но, глядя на капитана, понимаешь, что сам-то он собой не слишком доволен. Отличился Родион Амиров, но даже в этой встрече он действовал невпопад. Сутки до игры против Швеции, но это будет очень трудное время для Игоря Ларионова и его помощников. Надо тщательно проанализировать увиденное, и сделать исключительно правильные выводы. Ошибаться теперь нельзя, даже со шведами.

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Остаются в России

Два из трех российских проспекта «Сент-Луиса» остаются играть в Европе. Алексей Торопченко до конца сезона (то есть до начала марта) будет выступать за «Куньлунь», а Никита Александров продолжит выступление в чемпионате Финляндии. Насчет Клима Костина из «Авангарда» никакой определенности нет. 25 декабря генеральный менеджер американского клуба заявил, что хотел бы видеть Клима в тренировочном лагере, но прошла неделя, но до сих пор нет никаких подвижек. «Блюз», правда, еще не опубликовали состав на лагерь, а Костин забил свою первую шайбу за «Авангард» и, на самом деле, ему бы пора уехать, учитывая все ограничения, он уже должен быть на месте. Но, видимо, что-то сорвалось. Конечно, если Костин мог выбирать, то он предпочтет уехать за океан, так как по-прежнему не связывает свою карьеру с Россией. Балашиха для него — запасной вариант.

Что касается Торопченко, то в этом сезоне ему удавалось очень неплохие игры. Попади форвард в клуб с более серьезными амбициями и мотивированными партнерами, то у него бы получилось прогрессировать гораздо быстрей. Удивительно, что агент хоккеиста нашел нападающему самый плохой вариант в России из возможных, но не исключено, что большие клубы не хотели связываться с арендой, там может быть много нюансов. Что касается Никиты Александрова, то он как-то очень быстро пропал после молодежного чемпионата мира, про него все забыли, а центральный нападающий вообще не играл после остановки сезона в лиге Квебека. Странно, что никто в КХЛ не захотел видеть его у себя.

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Потери

«Барыс» до конца сезона будет обходиться без двух защитников. Уже точно не сыграют Виктор Сведберг и Леонид Метальников. Первый выбыл из строя в начале декабря. Сыграв против «Сочи», хоккеист больше не попадал в заявку, а через какое-то время стало известно, что ему предстоит операция. Теперь ясно, что восстановление затянется. Леонид пропустил последние пять матчей, но был с командой, например, в Балашихе. Однако, уже на тренировке он усугубил повреждение.

Станет ли это проблемой для казахстанского клуба? Только в том смысле, что у Юрия Михайлиса стал меньше выбор. Например, без Сведберга «Барыс» выиграл 8 из десяти матчей. Очень удачно вписался в состав Диллон Хетерингтон, неплохо смотрится Алекс Линтуниеми, да после конфликта на тренировке в себя пришел Джесси Блэкер.

Метальников проводил достаточно ровный сезон, общей картины не портил, больше работал над защитой своих ворот и в атаку не лез. Потеря Метальникова расстроит только сборную Казахстана, но зато появился Самат Данияр, который выглядит так, словно выступал в КХЛ несколько лет. Он спокойно справляется с давлением, с нагрузкой, выглядит ничуть не хуже парней с иностранными паспортами. В общем, «Барыс» не сильно пострадает, хотя в конце сезона каждый человек на счету.

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