Российские клубы платят иностранцам более 4 миллиардов рублей. Все зарплаты легионеров в КХЛ

Большое исследование «СЭ»

В начале декабря «СЭ» опубликовал рейтинг 85 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Почти половина из них — 41 — это легионеры российских клубов лиги. Мы узнали зарплаты всех иностранцев, выступающих в России, и посчитали, сколько денег увозят из наших клубов домой эти хоккеисты.

В 18 российских клубах КХЛ на данный момент выступают 95 легионеров, которые в общей сложности получают 4,081 миллиарда рублей. А средняя зарплата иностранного хоккеиста составляет около 43 миллионов рублей в год.

Зарплаты всех легионеров КХЛ. Фото «СЭ»

Лидер по тратам на легионеров — «Салават Юлаев», что неудивительно. Уфимцы нашли иностранцев, которые уже не первый год успешно выступают в КХЛ. Теему Хартикайнен — один из лучших нападающих лиги, а Филип Ларсен, пожалуй, сильнейший атакующий защитник. Надежен в воротах Юха Метсола. Так стоит ли искать новых легионеров на рынке, если можно удержать тех, кто давно тащит команду? А в таком случае приходится платить.

Второе место делят «Локомотив» и «Ак Барс», но здесь к обоим клубам есть вопросы. У ярославцев вообще очень ровная команда, в которой российские игроки вроде Алексея Марченко, Егора Коршкова, Владимира Ткачева играют не меньшую роль, чем легионеры. Тот же Антон Ландер явно не отрабатывает свои 85 миллионов: 14 (7+7) очков в 31 матче — не то, чего ждут от самого дорогого игрока команды. Хорошо еще, что удалось разменять 75-миллионного Магнуса Пяярви в московское «Динамо» на Теему Пулккинена, который получает на 20 миллионов меньше.

Главная проблема казанского клуба — контракт Джастина Азеведо, который на днях отказался возвращаться в «Ак Барс» из Канады. 85 миллионов в год изначально казались переплатой за регрессировавшего игрока, а сейчас клубу нужно найти вариант расторжения контракта без компенсации. Зато с подписанием Найджела Доуса и Стефана Да Косты в Казани угадали полностью — в большинстве матчей именно они вытаскивают команду. Забавно только, что француз получает столько же, сколько Патрис Кормье, забросивший всего три шайбы в сезоне.

СКА, который затарился семью легионерами, тратит немногим меньше, но это следствие новой политики клуба в эпоху жесткого потолка зарплат. Больше 60 миллионов в команде теперь не получает никто. Из общего ряда в целом адекватных сумм выбивается контракт шведского вратаря Магнуса Хелльберга. В недавнем матче против ЦСКА (4:3 Б) он лично затащил команду в овертайм при счете 3:1, пропустив две курьезные шайбы. И это игрок, зарабатывающий 50 миллионов в год.

В московском «Динамо» играет самый дорогой легионер КХЛ — чешский нападающий Дмитрий Яшкин. Но вряд ли хоть кто-то назовет траты на него неоправданными. В этом сезоне он уже забил 25 голов и с большим отрывом лидирует в списке лучших снайперов, а всего в 100 матчах за клуб отличился 59 раз. Отличная статистика!

На пару миллионов меньше, чем «Динамо», тратит «Автомобилист». Но это только благодаря тому, что немецкий защитник Корбиниан Хольцер был подписан уже по ходу сезона. В целом же легионеры екатеринбуржцев пока скорее разочаровывают: команду тащат Дацюк, Макеев, Голышев, из иностранцев можно выделить разве что Мэйсека.

Зарплаты всех легионеров КХЛ. Фото «СЭ»

Отличный подбор легионеров в «Тракторе». Да, если брать соотношение к общему зарплатному бюджету клуба, то на них уходит много денег, но они действительно определяют игру команды. Лучший — шведский защитник Лоуренс Пилут, который классно начинает атаки и грамотно играет у своих ворот. Большего ждут от Понтуса Оберга, но ему долго искали подходящих партнеров, и только в последний месяц он показывает стабильную игру. А по индивидуальному уровню мастерства это, пожалуй, один из лучших форвардов лиги.

Не так много тратит на иностранцев ЦСКА, но мы помним, что все последние годы игру команды скорее определяют российские хоккеисты. Вот и в этом сезоне можно выделить Окулова, Шалунова, Киселевича, Саморукова, Слепышева, но не легионеров. Хотя Кемпе и Лайпсик играют достаточно качественно и стабильно. Последний еще и обошелся армейцам не так дорого: после скандала в НХЛ у него не было других вариантов, кроме поездки в Европу.

Единственный легионер «Авангарда», который не оправдывает потраченные деньги, — чешский форвард Иржи Секач. При зарплате в 60 миллионов в год он зачастую оказывается шестым лишним легионером в заявке на матч. Зато с подписанием Буше, Каски и Найта в Балашихе угадали по полной. Двое последних же вообще лучше всего проводят важные матчи против прямых конкурентов: Найт, например, набрал 5 очков в двух победных матчах против «Ак Барса».

Больше всего удивляют расходы на легионеров хабаровского «Амура». Клуб с не самым большим бюджетом тратит более 200 миллионов в год на пять чешских игроков и при этом находится очень далеко от кубковой восьмерки. Братья Зогорна получат за нынешний сезон по 41 миллиону, и это только потому, что они подписали контракты не с начала сезона. А так их годовая зарплата — 50 миллионов. Заставляет схватиться за голову и зарплата вратаря Лангхамера (43): его напарник Аликин выглядит намного увереннее.

Зарплаты всех легионеров КХЛ. Фото «СЭ»

В аутсайдерах трат на легионеров магнитогорский «Металлург», но это только потому, что мы не учли его расходы на двух финских нападающих, контракты с которыми расторгнуты по ходу сезона, — Харри Песонена и Юхо Ламмикко. Учитывая полученную за разрыв контракта компенсацию, первый получил в Магнитогорске 32 миллиона, а второй — 35. Зато удалось подписать на остаток сезона на достаточно скромных условиях шведов Хольма и Расмуссена.

Пожалуй, одним из лучших легионеров по соотношению цена — качество в КХЛ можно назвать американского центрфорварда «Торпедо» Энди Миле. Получая 28 миллионов в год, он уже набрал 29 (12+17) очков. Угадали в Нижнем Новгороде и с подписанием защитника Криса Уайдмэна, лидирующего в списке лучших бомбардиров среди игроков обороны.

Меньше всего тратят на легионеров в «Нефтехимике» и «Сочи». Но если нижнекамцы — беднейший российский клуб КХЛ, то сочинцы просто отказались от разочаровавших их легионеров и оставили лишь двоих. Причем не сказать, что Рундблад и Карьялайнен полностью оправдывают ожидания.

Примечание. В списке не учитывались зарплаты Тревора Мерфи («Ак Барс») и Криса Терри («Торпедо»). Указаны зарплаты хоккеистов с двойным гражданством из США и Канады, которые не считаются легионерами (Доус, Плэтт, Бэйлен). Не учитывались другие игроки из Казахстана и Белоруссии.