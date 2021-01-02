Пока хозяева турнира произвели сильнейшее впечатление, но однозначным фаворитом их назвать нельзя.

10. Австрия — 1 балл из 10

Слабейшая с большим отрывом сборная турнира, закончившая его с разницей голов 1:29 и бросков в створ 49-249. Австрийцам не повезло попасть в группу, где не было ни Швейцарии, ни Словакии, и самым «легким» соперником были чехи, поэтому ожидать чего-то, кроме четырех поражений, было сложно. Однако на фоне геройств немецких топ-проспектов 9-й номер драфта НХЛ Марко Росси оказался одним из главных разочарований МЧМ. Даже не из-за нуля очков — он банально не выделялся на фоне партнеров так, как должен это делать талант, превосходящий их в классе на порядок.

Austria is on the board! Senna Peeters gets his country's first goal of the 2021 #WorldJuniors on a great feed from Marco Kasper, cutting @russiahockey 's lead to 4-1 pic.twitter.com/c5QrA1kMpt — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

9. Швейцария — 3 балла

Швейцарцы чуть не спаслись со словаками с 0:1, могли отыграться с 0:4 у немцев и получили разгром только от Канады. Сам результат не такой страшный — хуже то, что, как и у Австрии, никто не выделялся, да и особо некому было, ведь на МЧМ приехала сборная вообще без единого задрафтованного хоккеиста. Швейцарские сборные редко блещут суперсоставами: либо есть один-два топ-таланта, либо ряд добротных игроков с серьезным потенциалом стать звездой хотя бы в местной лиге. В этой команде не было видно ни первых, ни вторых.

Getting closer...



Noah Meier (2021) scores from the point to make it a two-goal game again.



(?: @TSN_Sports)#WorldJuniors pic.twitter.com/A0Od8YhUbw — Eliteprospects (@eliteprospects) December 31, 2020

8. Словакия — 4 балла

Чуть получше Швейцарии, что и вылилось в победу в очном матче, упорную игру с Германией и пока главное достижение словаков — из группы А они навязали самую серьезную борьбу Канаде и даже могли сравнять счет в третьем периоде. Интересно посмотреть на эту сборную, самую молодую на турнире, через год — тогда могут сыграть 14 хоккеистов с МЧМ-2021, включая пока что 16-летних Немеца, Слафковски и Мешара. В четвертьфинале с США сейчас у Словакии шансов нет.

6-7. Германия и Чехия — 5 баллов

Немецкая сборная добилась исторического результата, попав в плей-офф в трудных обстоятельствах, заставила забыть про 2:16 с Канадой, но переоценивать ее тоже не нужно. Пусть Тим Штютцле и один из лучших хоккеистов турнира, но в этом составе Германии кроме него и Джона-Джейсона Петерки ни один игрок не смог бы по своему уровню пробиться в сборную России. Одно крутое звено (а точнее тройка, так как суперзащитников у немцев нет) — это хороший уровень для четвертьфинала МЧМ, но не более.

Tim Stutzle, what a goal ??? pic.twitter.com/ME1ftjcPCf — Shayna (@hayyyshayyy) December 30, 2020

Чехам таких хоккеистов очень недостает, но средний класс команды, конечно, выше, чем у Германии — без него победа над Россией была бы невозможна. Проблема в том, что против Канады оборонительная тактика вряд ли сработает: хозяева турнира за счет физического давления и игры на пятаке в какой-то момент неизбежно взломают чехов. Но помучаться с ними какое-то время канадцы могут.

4-5. Швеция и Финляндия — 7 баллов

Единственный интригующий четвертьфинал, в котором ничего не понятно. Шведская сборная проиграла впервые за 14 лет два матча на групповом этапе, а ее лидеры разочаровывают: как линия обороны, потенциально лучшая на МЧМ (правда, у капитана Броберга травма), что форварды Хольц и Рэймонд, у которых на двоих 2 гола и 6 очков за 4 матча. Потери в составе и отсутствие главного тренера из-за ковида подбили шведов, у которых не настолько хватает мастерства, как обычно — а других козырей на международных турнирах у них обычно немного.

Let us admire this pass by Alexander Holtz, who toe drags and backhands the puck over to teammate Lucas Raymond.



pic.twitter.com/zS1E5MA7yH — Amanda Stein (@amandacstein) December 29, 2020

Финнов это тоже касается — у них мы видели команды и посильнее. Со всеми аутсайдерами сборная Суоми справилась, но канадцы их задавили и раздавили: то, что удалось пропустить немного, уже успех. Со шведами Финляндии, конечно будет проще.

Brad Lambert gets Finland on the board with a power-play goal! pic.twitter.com/gKWkADWAw2 — TSN (@TSN_Sports) January 1, 2021

2-3. Россия и США — 8 баллов

Американцы выше в таблице, Россия выиграла очный матч — групповой турнир стоит оценить примерно одинаково. У США более тонкая и техничная атака во главе с лучшим бомбардиром МЧМ Тревором Зеграсом (6+7 в 4 матчах), но если он играет чудесно, то другие потенциальные лидеры (Коуфилд, Калиев) пока разочаровывают.

Jeeeesus Zegras that's just not fair pic.twitter.com/heJHLVhU0O — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 1, 2021

К матчу со Швецией Игорь Ларионов поправил многое, но есть один важный фактор, который пока не сработал за Россию на этом турнире в полной мере. Ярослав Аскаров проводит хороший чемпионат (явно лучше прошлого), но неидеальный: все мы ждем, что он еще выдаст суперматч, который заставит им восхищаться.

A big mistake turned into a big save for Askarov



Game still tied 0-0 pic.twitter.com/2bdO6bPNaW — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2020

1. Канада — 9 баллов

Хозяева произвели страшное впечатление против финнов во всем, кроме самого важного — реализации игрового преимущества. Это было и в товарняке против России: разнообразия в создании голевых моментов канадцам не хватает.

Действовать первым номером против них что США, что нашей сборной будет проблематично, но если получится сделать то, что не удалось финнам — играть на контратаках (а еще зарабатывать большинство) — то Канада вполне может и лишиться чемпионства.

Dylan Cozens scores his fifth goal of the tournament! pic.twitter.com/p7yKMbJXyC — TSN (@TSN_Sports) December 31, 2020

Четвертьфиналы МЧМ-2021

Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)

Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)

Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)

США — Словакия (3 января, 6.30 мск)