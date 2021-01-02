Главный тренер и игроки молодежной сборной России — о сопернике по 1/4 финала МЧМ-2021, сборной Германии.

— Сегодня была утренняя тренировка, время необычное, так как игра завтра будет в 10.00 (в Москве — 20.00. — Прим. «СЭ»). В детстве ребята играли в раннее время, в этом ничего страшного нет. С утра пораньше встали сегодня, провели в раздевалке небольшое собрание. Ребят настроили на то, что это будет очень серьезный матч. Все понимают значимость этого турнира. Попросили, чтобы отнеслись к тренировке, как к игре. Поработали в большинстве, «5 на 5», в обороне, потренировали выходы из обороны в атаку, — рассказал Ларионов.

— Как разбудить игроков, чтобы быть в боевых кондициях в 10 утра?

— Ранняя игра — новый опыт для всех. Не только для нас, но и для немцев. Мы проведем ранний подъем, прогулку, завтрак, на арене — активную разминку. Сделаем все, чтобы ребята были готовы с самого начала. Gegenpressing (контрпрессинг по-немецки. — Прим. «СЭ»), активное начало, максимально высокий темп, уважение к сопернику. У них много хороших игроков, которых мы должны принять к сведению. Вот такой план.

— Сыграют ли Абрамов и Чинахов?

— Абрамов получил один матч дисквалификации, он отдыхает. Чинахов пока под вопросом, у нас есть время до вечера. Будет командное собрание, и мы объявим состав на игру.

— Насколько вы уже изучили соперника? Что можете сказать об игре Штюцле и его звене в целом? Как собираетесь их сдерживать?

— Мы смотрели сегодня игру немцев с тренерским штабом, чтобы подготовиться к вечернему собранию. Но почти все будет зависеть от нашей игры. Если владеем шайбой, играем в быстром темпе, мы не видим проблем, хотя уважаем соперника. Но мы будем отталкиваться от своего стиля игры.

— Есть ли у вас в мыслях наложить на их первое звено свое?

— У нас есть ребята, которые могут навязать силовую борьбу, быстрый темп. Но у нас есть четыре звена, которые играют в одинаковом стиле, играют жестко. По ходу матча мы будем принимать решение. Понятно, что будем более внимательно относиться к этим ребятам. Они и в прошлом году неплохо играли, будучи молодыми, сейчас они стали постарше, прибавили и играют прилично. Мы будет меняться последними, поэтому можем делать наложения.

— Будут ли изменения в защитной линии?

— Чайка завтра в составе, он играет. Я с ним поговорил, он смотрится неплохо. Он немножко разочарован, что мало играл. Но я еще раз скажу, что мы верим в каждого игрока. Чайка — большая часть нашей защитной линии, талантливый парень. Какие-то вещи надо будет подтянуть, и он знает об этом.

— Будут ли какие-то изменения в бригадах большинства?

— Завтра не играет Абрамов. Изменения будут, мы держим двух человек на его позицию. Пары защитников будут такими же, какими и были в матче со Швецией.

— Как оцениваете дисквалификацию Абрамова? Хорошо, что не дисквалифицировали Кузнецова. С чем могут быть связаны такие нарушения?

— Очень трудно залезть в голову ребятам. Мы разбирали эти эпизоды на дисциплинарном комитете, общались с главным судьей соревнований. Попросили посмотреть эпизод до момента с удалением Абрамова (со стороны форварда шведов была задержка клюшки соперника. — Прим. «СЭ»). Естественно, все знают, что залог успеха — это дисциплина. Очень сложно, когда игрок делает такой шаг, предвидеть это. Хотя сказано и написано на доске много о том, что это важный элемент игры. Миша все осознал, понял, что отыграл очень хороший матч, и мы надеемся на него, на то, что он будет в порядке.

Что касается Кузнецова, то арбитры не увидели этого нарушения — и мы рады, что он в составе, хотя эти вещи не должны присутствовать, так как игра становится более чистой. Камеры направлены практически на каждого игрока, а не так, как было в мое время, когда можно было спрятаться от одного арбитра и не было такого охвата площадки. Мы уже на той стадии, когда каждая ошибка может быть роковой. Это еще раз будет донесено завтра вечером и перед игрой.

— Год назад Россия выиграла 6:1 у Германии. Несмотря на счет, что было сложного в том матче? Можете сказать про Штюцле, что растет большая звезда НХЛ?

— Такие матчи всегда непростые. Командам, играющим с нами, нечего терять. Может быть много неожиданных вещей. Это мы видели на Олимпиаде в Корее, когда Германия была на волоске от чемпионства. Мы это тоже учтем. Или можно привести матч 1976 года против Польши, когда наша легендарная сборная проиграла 4:6. Здесь не может быть недооценки.

Штюцле — хороших хоккеист, но у нас таких — 25. Все зависит от коллектива, все ребята настроены и готовы выложиться по максимуму. Те, кто еще пока не забивал и не отдавал, завтра готовы это сделать. Они не будут думать об очках, но коллективный хоккей, в который мы играем, должен привести к голам и очкам.

— Аскаров бегает по своей зоне с шайбой, обостряет. Но в плей-офф риск выше. Вы или Рашит Давыдов будете говорить ему, чтобы он как-то изменил свою манеру игры?

— Я полностью доверяю Ярославу, потому что он профессионал. Здесь менять что-то не хочется, он играет третьего защитника. Ярослав — современный вратарь, меня это нисколько не пугает. Он растет, развивается. Естественно, Аскаров будет понимать, когда можно так играть, когда — нельзя. Он облегчает игру защитникам и дает возможность лишнего паса перед началом атаки. Желаю ему бодрости духа и без паники делать свою работу.

— Можете сказать, что нашли «химию» в сочетаниях на групповом этапе?

— Поиск не заканчивается, у нас должны быть варианты в той или иной игре. Допустим, дисквалификация Абрамова вносит коррективы, по Чинахову вопрос висит в воздухе. В целом мы знаем, что от кого ожидать. Сегодня утром поговорил с Сафоновым, Афанасьевым, Чайкой. Ребята готовы, знают свою роль в команде. Тому же Грошеву нужна шайба. Парень переживает, в себе копается — нужно, чтобы парни не думали об этом, а играли в хоккей. Важно, чтобы выходили и играли так, как в детстве. Это игра, а она должна быть в удовольствие.

Егор Афанасьев, нападающий молодежной сборной России:

— С каким счетом завтра обыграете Германию?

— Надо выходить и играть в свой хоккей. Да, Германия, может, и проиграла Канаде — 2:16, но настрой у них будет боевой. Легких игр уже не будет.

— Счет-то не назвали.

— Ну я же не экстрасенс.

— Все матчи до этого играли в 8 вечера по местному времени. Насколько тяжело будет перестроиться?

— У нас уже было пару тренировок утром, чтобы подготовиться к четвертьфиналу. Сегодня ляжем пораньше спать, и все будет хорошо.

— На сколько часов раньше ляжете спать?

— Сегодня будем стараться лечь в 21-21:30.

— Удалось как-то отвлечься от хоккея в Новый год?

— С родителями, с близкими общаемся каждый день. Вчера немного разгрузились, посмотрели фильм с командой и тренерским штабом.

— Какой фильм смотрели?

— «Время первых». Хороший мотивационный фильм.

— Насколько легко переносите перемещения по звеньям? На турнире вас прилично помотало по тройкам.

— Я считаю, что могу играть с любыми партнерами, в любых ситуациях. Без разницы, где играть. Игорь Николаевич подбирал мне хороших партнеров.

Василий Пономарев, нападающий молодежной сборной России:

— Вы сделали дубль в матче против США, а потом не забивали. Приберегли голы на плей-офф?

— Может быть, рано выплеснул все, но считаю, что у меня есть резерв. Не скажу, что стремлюсь забивать, для меня главное — победа.

— Когда в последний раз играли в 10 утра? Что необычного в таких матчах?

— Наверное, еще на первенстве Москвы. Сначала играли по субботам в 12 или в 14. Потом становишься старше, и по воскресеньям играешь в 10 — как самый молодой. Наверное, лет пять назад играл.

— Не лучше ли было спать на арене?

— Думаю, что нет. Там будет холодно и можно простудиться, а это нам сейчас не нужно.

— Вы много читаете и привезли целый чемодан книг. Чтение хорошо идет или лучше не забивать себе голову?

— Это как раз помогает, можно отвлечься и начать думать о том, о чем раньше не думал. Допусти, в книге «Ни Сы» можно узнать многое, что может помочь в игре. Когда в тебя не верит весь мир, но ты должен поверить в себя и своего товарища.

— Мотивационные книги?

— Мне очень понравился «Шантарам». Думаю, что в следующем году прочитаю еще раз. Книга на все времена, о которой нельзя забывать. Раз в год-два надо будет ее перечитывать.

— Расслабляет ли то, что немцы проиграли Канаде со счетом 2:16?

— Первый раз слышу, что соперник не уровня России. Это плей-офф, здесь может произойти всякое. На групповом этапе мы сплотились как команда, у нас одно большое сердце. Мы в оптимальной форме — не столько физической, сколько эмоциональной. Мы приехали выигрывать не групповой этап, а сам чемпионат.

— В юниорской сборной вы были лидером и капитаном, а здесь моложе остальных на год. Изменилось ли ваше поведение?

— Даже когда я был капитаном, не отличался большой говорливостью, старался доказывать делом. Иногда, может быть, какими-то фразами.

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