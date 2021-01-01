Рассказываем о сопернике российской сборной по четвертьфиналу МЧМ-2021.

МЧМ-2021. 1/4 финала

Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)

Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)

Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)

США — Словакия (3 января, 6.30 мск)

Перед полуфиналами пройдет жеребьевка — подробности и расклады здесь.

Молодежный чемпионат мира близится к кульминации. Уже в субботу состоятся первые матчи на выбывание, где все может решить одна ошибка, один гол, одно удаление. Поражение — и турнир для команды завершен.

Сборная России, обыграв в овертайме шведов, избежала удовольствия встречи с Канадой или Финляндией в четвертьфинале. Поэтому, в сущности, не было никакой разницы, против кого выходить в первом раунде. Что Германия, что Словакия — раненые звери, которым терять абсолютно нечего. Для них выход в финальную часть — уже подвиг. На них не давит ответственность за результат. Они выйдут и сыграют в удовольствие, за счет чего могут принести сюрпризы и неприятности любой сборной.

В новогоднюю ночь определилось, что россияне все-таки встретятся с немцами, которые стали одним из главных открытий турнира в Эдмонтоне. В группе «А» они вместе со швейцарцами и словаками разыгрывали две путевки в плей-офф. Другие две, разумеется, забронировали финны и канадцы. Изначально шансы обескровленных немцев, потерявших ряд игроков из-за карантина, оценивались гораздо ниже. Однако команда показала характер, в нужную минуту блеснули лидеры, что позволило устроить мини-сенсацию.

Причем первые матчи в группе оптимизма не внушали. Немцы в девять нападающих и пять защитников (а это даже не три полноценных звена), дали бой финнам (3:5), но вопросы скорее возникают к сопернику, который, видимо, еще не втянулся в игровой ритм. Если со сборной Суоми еще хватило сил на сопротивление, то спустя сутки с Канадой немцы были окончательно унижены и оскорблены. «Кленовые листья», забыв про жалость, забросили 16 (!) шайб, улучшив командную и индивидуальную статистику. Германия могла перенести игру с канадцами, но в таком случае только отсрочила бы исторический позор. Куда важнее было сэкономить силы перед оставшимися матчами, в которых решался вопрос о выходе из группы.

По выступлению немцев на МЧМ-2021 понял, что их главный тренер Тобиас Абштрайтер — отличный психолог. Взбодрить парней после фиаско с Канадой и подвести к решающим матчам в боевой готовности — дорогого стоит. Со словаками Германия вновь сыграла в три неполных звена, но вырвала победу в овертайме. Когда команда несет потери, значимость лидеров серьезно возрастает. Это прекрасно понимал Тим Штютцле — главная звезда немецкой молодежки, которого на драфте-2020 под 3-м номером выбрала «Оттава». Со словаками он отметился дублем и победной голевой передачей.

Не менее ярким получился заключительный матч в группе со Швейцарией. После двух периодов немцы вели 4:0, а в атаке солировали тот же Штютцле вместе с Джоном-Джейсоном Петеркой, оформившие к тому времени по дублю. Швейцарцы не сдались и в третьем периоде совершили сумасшедший камбэк. Но Петерка забросил третью шайбу и оборвал все надежды соперников — 5:4. Таким образом, сборная Германии в отсутствие лидеров — Морица Зайдера, Лукаса Райхела — и других хоккеистов из-за карантина впервые в истории вышла из группы на МЧМ. Теперь ей предстоит встреча со сборной Игоря Ларионова.

Опасаться немцев стоит как минимум из-за супертройки Петерка — Элиаш — Штютцле. Парни набрали 28 очков и входят в топ-10 бомбардиров турнира. К слову, ни одного россиянина в этом списке нет. Лучший — Родион Амиров, набравший 6 (2+4) очков, — занимает 11 место. Сомневаюсь, что Штютцле и Ко по силам в одиночку затащить сборную в следующий раунд, но добавить адреналина в четвертьфинале они точно могут. Проблема Германии в том, что остальные звенья неконкурентоспособны на таком уровне. Если же у первого сочетания что-то пойдет не так, положиться Тобиасу Абштрайтеру не на кого.

Сильная сторона немцев — большинство, где определяющую роль играет как раз тройка Элиаша. Германия реализовала восемь попыток из 21 (38,1%) и опережает россиян по этому компоненту. По остальным параметрам у сборной Ларионова очевидное и безоговорочное превосходство. Главное — реализовывать свои моменты, закрыть лидеров и не доводить дело до спасения родины, как это было на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.