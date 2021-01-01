Российский нападающий пропустит четвертьфинал МЧМ из-за дисквалификации. Тут точно все справедливо?

Абрамов начинал турнир в запасе, но стал важным игроком сборной

2 января в 20:00 молодежная сборная России в четвертьфинале МЧМ сыграет с немцами. Кажется, что соперник не самый грозный, но команда Игоря Ларионова может понести существенные потери перед матчем. Под вопросом участие в матче одного из сильнейших нападающих команды Егора Чинахова, а вот центрфорвард второй тройки Михаил Абрамов точно не сыграет.

Все из-за сомнительного нарушения в заключительном матче группового этапа против шведов (4:3 ОТ). Форвард скандинавов Арвид Костмар сам придерживал клюшку Абрамова, в то время как российский нападающий пытается вырвать ее из объятий соперника. Кажется, что это чистые две минуты Костмару за задержку клюшки соперника.

Секундой позже Абрамов бьет плечом Костмара, который к этому уже находится без шайбы. Двухминутное удаление справедливо, но нельзя не заметить, как швед рухнул на лед. Если есть моменты, когда за нарушение и симуляцию сажают по игроку из каждой команды, то это как раз такой случай.

Арбитры наказали Абрамова двухминутным удалением, а в пятницу российский форвард получил дисквалификацию на один матч. Очень сомнительно, ведь Костмар не получил никакой травмы, а главное, что за пару секунд до этого должны были удалить именно шведа. Но в итоге российская сборная в первом матче плей-офф МЧМ остается без центра второй тройки.

Абрамов начинал турнир в запасе — он пропустил матчи с американцами (5:3) и чехами (0:2). Но неудачная игра атакующей линии российской сборной в матче с последними заставила тренерский штаб Ларионова искать варианты усиления. Одним из них стал перевод в третье звено Ильи Сафонова — его место в сочетании с Чинаховым и Грицюком занял как раз Абрамов. После травмы Егора в начале матча с австрийцами (7:1) в тройке Абрамова стал играть Егор Афанасьев. И как раз в этом сочетании у звена пошла игра.

В игре с Австрией отличились Афанасьев и Грицюк (у Абрамова — ассист), а в матче со шведами вторая тройка организовала первый гол команды. Грицюк выиграл борьбу за чужими воротами, шайбу подхватил Абрамов и нашел передачей Афанасьева, которому оставалось только попасть в открытый угол.

Понятно, что Россия и так должна обыгрывать Германию — неважно, с какими потерями. Но отсутствие Абрамова значит, что тренерам надо искать новые сочетания, а ведь казалось, что они только-только найдены. Обидно и за самого Михаила, который стал важной деталью команды, начав турнир в запасе.