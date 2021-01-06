Ларионов не стал извиняться за поражение и ругать игроков. В этом его сила, он должен продолжить работу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Уж лучше бы игроки сборной России, представители штаба ничего не говорили о важности игры за третье место. Тогда бы им и слова не сказали после поражения от команды Финляндии, ведь проведение такого матча — очевидное издевательство над людьми. Но представители команды не удержались и пошли какие-то клятвы, гарантии, лозунги. Но раз обещаете, то надо выполнять. Сами напросились на то, чтобы к этой игре относились серьезно, а за результат спрашивали. И кто теперь ответит за поражение?

В итоге хорошим получился только первый период, да и то лишь его часть. Затем мы снова встали. Хоккеисты опровергают версию об отвратительной физической форме, тренеры вообще ни разу не поднимали этот вопрос, но ведь мы видим, что проблема существует. В этом очевидная вина тренерского штаба, раз не сумели подготовить команду к конкретному турниру. И удивительно, что такое случилось при нынешнем штабе. Сергей Голубович и Владимир Филатов постоянно сидели на длительных сборах и выигрывали турниры.

Если возвращаться к конкретному матчу, то опять у нас не нашлось человека, который бы повел за собой. Эмоциональные собрания Василия Подколзина на скамейке хороши, но после них не было никакого эффекта. В этом смысле турнир разочаровал. Вроде бы Игорь Ларионов постоянно твердил о том, что ребята должны получать удовольствие от хоккея, но все наоборот были слишком зажатыми. Но это легко объяснить. Ларионов один, но окружают его люди, которые при случае напоминают о том, что игра война, и подозрительно относятся к тем, что кто-то недостаточно сосредоточен перед матчем. Ларионов хочет что-то изменить, но не понимает механизмы. Отсюда и проблемы в Эдмонтоне.

Главный тренер

Уже второй раз за последние 10 лет российская команда остается без медалей на молодежном чемпионате мира. У нас и за меньшее на тренеров смотрят, как на смертников. Стоит ли увольнять Ларионова? Да, у него контракт еще на один чемпионат мира, но кого в России интересовали подобные формальности. Однако, надеюсь, что никаких поспешных решений принято не будет. И этот главный проведет следующий цикл, а уж потом можно смотреть, все ли получается. После Брагина работа Ларионова — глоток свежего воздуха.

Очень понравилось, что он не стал извиняться за четвертое место, хотя у него это потребовали. Я тоже не понимаю, за что просить прощения. Ну, проиграли, бывает. Это, напомню, не война, не изобретение вакцины, от результата матча меняется только настроение людей, да и то на короткий срок, минут на тридцать, самые эмоциональные еще к обеду не улыбаются. Очень нравится, что Ларионов никого не стал выделять или ругать, хотя многие хотели, чтобы назначили жертву. Так бы он подорвал доверие хоккеистов. И я за то, чтобы сборная России поменяла стиль. Ларионову немного не повезло с поколением. У него не было таких талантливых хоккеистов, что были у Брагина и Варнакова. Но почему-то уверен, что Ларионов со своим стилем выиграл бы и в Хельсинки, и один из турниров в Канаде. Брагин убивал индивидуальности, а Ларионов помогает им. Но и вы все должны помнить, что для по-настоящему успешного выступления на чемпионатах мира в нашем хоккее надо менять очень много. И тут дело не в тренере.

Перестрелка

В Уфе прошел очень красивый матч, жаль, что и-за молодежного чемпионата мира он ушел на второй план. «Салават Юлаев» принимал «Авангард» и уступил в овертайме со счетом 5:6. Это удивительно, ведь последняя встреча команды Томми Лямся завершилась в овертайме — 1:0. И после нее тренер довольно туманно говорил о стиле клуба, неоправданно называя его атакующим. Показали атаку, нечего сказать. Правда, провалились в обороне, что, конечно, гораздо хуже, если рассуждать о перспективах в плей-офф. Но у кого из конкурентов в конференции дела идут идеально? Пока только у «Ак Барса», но там все может измениться в любую секунду.

Игры Уфы и Омска не бывают обычными: @hcavangardomsk вырывает победу у «Салавата» благодаря дублю Оливера Каски и голу Иржи Секача в ОТ. pic.twitter.com/H44CIarZ2H — КХЛ (@khl) January 5, 2021

Взять тот же «Авангард». Шимон Грубец пропустил пять шайб, а ведь его навязали Александр Крылову, как голкипера, который точно лучше Эмиля Гарипова и Игоря Бобкова, плюс чешский вратарь, по мнению Алексея Волкова, психологически устойчивый. Да, мы заметили, его бы сейчас в список отказов, да уже поздно. Отметим и то, что сейчас в клубе еще одна проблема — Илья Ковальчук. Сейчас ему ищут центра, но пока все варианты не подходят. Да и не подойдут, так как нападающий вообще не вписывается в систему клуба. Но Хартли старается убедить, что все нормально. Все говорит о каких-то девяти месяцах простоя Ковальчука, хотя все помнят, что у Ильи был тренировочный лагерь летом и плей-офф в августе. Зачем канадский тренер так поступает?