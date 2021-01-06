«Мы подставили Аскарова и Ларионова». Что говорили игроки и главный тренер России после проигранного матча за бронзу

Слова капитана молодежной сборной России Василия Подколзина, Родиона Амирова и главного тренера Игоря Ларионова после матча за бронзу МЧМ-2021 с Финляндией (1:4).

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

О подготовке к МЧМ

— Не хочется возвращаться назад и искать оправдания, — сказал Ларионов. — Все находились в одинаковых условиях. Подготовительные турниры помогли бы посмотреть игроков более детально. Но Кубок Карьяла показал, что мы готовы играть в атакующий хоккей, а не обороняться. Это был позыв, чтобы ребята начали играть первым номером. Не важно против старших соперников или сверстников. Тот успех дал ребятам уверенность. Но, к сожалению, прошло много времени. Ребята были изолированы в «пузыре» долгое время.

Мы получили большой опыт. Нужно время, чтобы извлечь уроки и идти дальше. Только так можно продвигать прогрессивный хоккей, который будет полезным для ребят и интересным для зрителей. Вижу потенциал в том, что ребята приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали. Мы во всем ищем позитив. У ребят вся карьера впереди. Нельзя их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Они отдали все, что могли. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше.

О стиле

— Жизнь и игра предоставляют барьеры, которые ты должен преодолевать. Кубок Карьяла и чемпионат мира — разные турниры. Но всегда большое путешествие начинается с маленького шага. Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы предлагали. Да, не всегда получалось, но их нельзя ругать за это. Мы с уважением относились ко всем соперникам. Наши ребята должны играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Хочу сказать спасибо клубам КХЛ и ВХЛ, которые подготовили ребят. Мы приобрели колоссальный опыт. У нас семь человек из этого состава будут костяком на следующем МЧМ. Не сомневаюсь, что этот опыт пригодится на следующем турнире.

О личных ошибках

— Извиняться можно сколько угодно. От себя лично и тренерского штаба сборной скажу, что ребята проделали колоссальную работу, сделали все, что могли. Но игра диктует свои условия. Это ведет к ошибкам. Но с нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать, а не делать скоропалительных выводов. Мы все разочарованы. Мы благодарны нашим болельщикам, которых хотели порадоваться. Но это спорт — любая команда могла оказаться в такой ситуации. Сейчас важно спокойно оценить ее и понять, в чем мы можем быть лучше.

О словах Подколзина, что они подставили главного тренера

— Очень благодарен Василию за его лидерские качества. Он отдал все силы, эмоции, талант, чтобы турнир был успешным. То же самое я могу сказать в адрес всей команды. Не можем кого-то выделить, а кого-то унизить. Это команда. Ребята сделали все, что могли. Вопрос не обо мне, а о команде, стране, которая ждала успеха. У нас в любом поражении всегда причину видят в тренере. Это часть бизнеса — вопросов нет. Ребята сделали шаг вперед, почувствовали хоккей. Унижать и ставить их в рамки не входило в наши планы. Это было сказано с первого дня сборов. Будем делать корректировки, чтобы игра была более слаженной, комбинационной, чтобы был баланс между обороной и атакой. Еще раз благодарен Василию и его помощникам — Чистякову, Амирову — за их вклад и влияние на коллектив. Я горжусь ребятами и пожелал им успехов в клубах, в карьере.

Родион Амиров, нападающий молодежной сборной России

Об игре без зрителей

— Без зрителей всегда играть неприятно, — сказал Амиров. — Тебя никто не поддерживает. Спасибо нашим болельщикам из России. Они поддерживали нас, как могли: у экранов телевизоров, в социальных сетях. Это непростой опыт, который нужно пройти.

Об опыте от турнира

— Что я понял для себя после турнира? Во-первых, те качества, над которыми надо работать. Что не хватает, что нужно подтянуть. Сейчас называть их не буду. Я сделал выводы для себя, что и как нужно делать.

О физическом состоянии после активного начала

— Мы хорошо начали матч. Если бы мы забили свои моменты, счет мог стать другой. На нас лежала большая ответственность, но мы не смогли сделать это. Это будет большим уроком для нас. Обидное поражение. Сейчас сложно делать какие-то выводы.

О стиле Ларионова

— Нам было комфортно. Мы старались, выполняли тренерскую установку. Да, были матчи «на ноль», не получалось забить. Надо было больше лезть на ворота, нагружать голкипера. К сожалению, мы этого не делали. Это не значит, что была плохая тактика. Видимо, мы не выполняли установку.

Василий Подколзин, нападающий молодежной сборной России

— Уже ничего не поменяешь, — сказал Подколзин. — Тяжело сказать...Если бы мы забили свои моменты в первом периоде, может, все пошло бы по-другому. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Это большой опыт для нас. Надо сделать правильные выводы, пережить это и идти дальше.

Об удалениях

— Не скажу, что это эмоции. Сегодня это чистая случайность. Так получилось, что клюшка была на весу. Конечно, это плохо — за 7 минут до конца удаляться на 4 минуты. Для капитана это непозволительно. Это моя большая ошибка. Отнял время у себя, у партнеров. Это очень плохо.

О физическом состоянии после активного начала

— Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать. Так получилось. Ничего уже не сделаешь, к сожалению. Надо было играть лучше в своих моментах: больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств. Моя вина, как капитана, тоже в этом есть. Может, где-то не так завел команду. Это будет для меня большим уроком. Самое обидное, что мы подставили своего тренера. Он этого не заслуживает. Очень надеюсь, что ребята после нас его обрадуют.

Где-то нам не хватило ментальности в силу молодости. Надо уметь играть такие матчи и подходить максимально спокойно. Одно дело Кубок Карьяла, другое — чемпионат мира, где команды примерно равны. Все решают мелочи. Мы, лидеры, не так себя повели в определенные моменты. Может, нужно было наоборот крикнуть лишний раз. Большую часть вины берем на себя. Если команда так проигрывает, виноваты лидеры, капитан, ассистенты. Подставили Ярослава Аскарова, Игоря Николаевича Ларионова. Надеюсь, дальше у них все будет хорошо.

О стиле Ларионова

— В хоккей, который поставил Ларионов, надо играть. А мы порой заигрывались, не чувствовали баланса. Но сказать, что это плохая тактика, я не могу. Я получал большое удовольствие от работы с ним. Счастлив, что удалось поиграть в такой хоккей. Такого мало в России.

О своем последнем матче на МЧМ

— Последнюю игру хочется выигрывать всегда. Провел 21 матч на молодежных чемпионатах мира. Закончил плохо, ничего не скажешь. Надо приехать домой и больше работать. Это будет стимулом, чтобы делать себя лучше каждый день.

О низкой результативности

— Да, у меня были ошибки. Да, у меня немного очков. Все, не только я, пытались играть на команду. За три чемпионата мира понял, что неважно, сколько у тебя очков, главное — как сыграла команда. Конечно, мне надо было играть лучше, вести за собой. Я допускал свои ошибки, за что мы поплатились.