Завгородний пропустит МЧМ из-за перелома ключицы

Нападающий Дмитрий Завгородний пропустит молодежный чемпионат мира из-за травмы, сообщает lesoleil.com. Российский форвард сломал ключицу во время матча за клуб «Римуски» и пропустит от 8 до 12 недель.

В текущем сезоне он провел 23 матча в чемпионате QMJHL и набрал 43 (16+27) очка. Также он выступал в составе молодежной сборной во время суперсерии против команд канадских лиг.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Российская сборная выступает в группе В с такими командами, как США, Канада, Чехия и Германия.