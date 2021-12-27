Защитник молодежной сборной Чехии получил серьезную травму в матче против Канады

Защитник молодежной сборной Чехии Давид Йиричек получил серьезную травму в стартовом матче МЧМ-2022 против Канады. Для него этот турнир закончен, пишет инсайдер Боб Маккензи.

Отметим, что молодой защитник считается одним из самых перспективных игроков, которых могут выбрать на драфте НХЛ летом 2022 года.