Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что молодежный чемпионат мира-2022 будет доигран в августе.

«Это замечательная новость! Мальчишки мечтали сыграть на чемпионате мира, пусть играют. Для каждого из них — это мечта всей жизни. Без разницы по каким правилам там все будет происходить, главное, чтобы игроки их правильно поняли, да и все. Очень хочется, чтобы чемпионат мира прошел именно по спортивным принципам. Я полностью согласен с решением ИИХФ. Раз турнир начался, он должен быть доигран. Какая разница, когда это произойдет. Пусть дети покажут классный хоккей. Для многих из них это будет последняя возможность сыграть на подобного рода турнире», — сказал Фетисов «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в ближайшие дни президент ИИХФ Люк Тардиф официально объявит, что досрочно завершенный в конце декабря МЧМ-2022 пройдет в августе там же, где и начинался — в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), но с менее жестким ковидным протоколом.

26 декабря 2021-го в Канаде начался МЧМ-2022 по хоккею, который был отменен 29 декабря из-за роста числа случаев заражений коронавирусом в национальных командах.