Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 13:31

«Мальчишки мечтали сыграть на этом турнире, пусть играют». Фетисов — о проведении МЧМ в августе

Фетисов отреагировал на информацию о проведении МЧМ-2022 по хоккею в августе
Антон Иванов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что молодежный чемпионат мира-2022 будет доигран в августе.

«Это замечательная новость! Мальчишки мечтали сыграть на чемпионате мира, пусть играют. Для каждого из них — это мечта всей жизни. Без разницы по каким правилам там все будет происходить, главное, чтобы игроки их правильно поняли, да и все. Очень хочется, чтобы чемпионат мира прошел именно по спортивным принципам. Я полностью согласен с решением ИИХФ. Раз турнир начался, он должен быть доигран. Какая разница, когда это произойдет. Пусть дети покажут классный хоккей. Для многих из них это будет последняя возможность сыграть на подобного рода турнире», — сказал Фетисов «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в ближайшие дни президент ИИХФ Люк Тардиф официально объявит, что досрочно завершенный в конце декабря МЧМ-2022 пройдет в августе там же, где и начинался — в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), но с менее жестким ковидным протоколом.

26 декабря 2021-го в Канаде начался МЧМ-2022 по хоккею, который был отменен 29 декабря из-за роста числа случаев заражений коронавирусом в национальных командах.

Хоккей
Олимпиада
Вячеслав Фетисов
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус
«Для ребят это путевка в жизнь». Каменский — о переносе МЧМ-2022 на август
Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус
ИИХФ в ближайшее время объявит, что перенесенный МЧМ пройдет в августе
Федоров высказался о решении КХЛ отменить концовку регулярного чемпионата
За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 10 новых случаев заражения ковидом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ИИХФ в ближайшее время объявит, что перенесенный МЧМ пройдет в августе

«Для ребят это путевка в жизнь». Каменский — о переносе МЧМ-2022 на август
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости