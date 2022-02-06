Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о переносе молодежного чемпионата мира-2022 по хоккею на август этого года.

«Я думаю, для молодежи это хорошая идея, если они не доиграли свой чемпионат мира. Лишний раз могут новые кандидаты попробовать попасть в команды всех стран. Отменять чемпионат нет смысла. Молодежь же меняется. Те ребята, которые не смогли проявить себя в этом году, уже не смогут дальше сыграть в силу возраста. А для молодых ребят это путевка во взрослый хоккей, путевка в жизнь», — сказал Каменский «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в ближайшие дни президент ИИХФ Люк Тардиф официально объявит, что досрочно завершенный в конце декабря МЧМ-2022 пройдет в августе там же, где и начинался — в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), но с менее жестким ковидным протоколом.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021-го по 5 января 2022 года, но турнир был досрочно отменен 29 декабря из-за пандемии коронавируса.