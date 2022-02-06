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Сегодня, 13:40

«Для ребят это путевка в жизнь». Каменский — о переносе МЧМ-2022 на август

Валерий Каменский высказался о проведении МЧМ-2022 по хоккею летом
Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о переносе молодежного чемпионата мира-2022 по хоккею на август этого года.

«Я думаю, для молодежи это хорошая идея, если они не доиграли свой чемпионат мира. Лишний раз могут новые кандидаты попробовать попасть в команды всех стран. Отменять чемпионат нет смысла. Молодежь же меняется. Те ребята, которые не смогли проявить себя в этом году, уже не смогут дальше сыграть в силу возраста. А для молодых ребят это путевка во взрослый хоккей, путевка в жизнь», — сказал Каменский «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в ближайшие дни президент ИИХФ Люк Тардиф официально объявит, что досрочно завершенный в конце декабря МЧМ-2022 пройдет в августе там же, где и начинался — в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), но с менее жестким ковидным протоколом.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря 2021-го по 5 января 2022 года, но турнир был досрочно отменен 29 декабря из-за пандемии коронавируса.

Хоккей
Валерий Каменский
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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