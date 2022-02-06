ИИХФ в ближайшее время объявит, что перенесенный МЧМ пройдет в августе

Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни президент ИИХФ Люк Тардиф, находящийся сейчас в Пекине, официально объявит, что досрочно завершенный в конце декабря молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в августе там же, где и начинался — в Эдмонтоне и Ред-Дире, но уже с другим, гораздо менее жестким ковидным протоколом. Он состоится вскоре после традиционного Мемориала Глинки.

26 декабря 2021-го в Канаде начался МЧМ по хоккею, который был отменен 29 декабря из-за роста числа случаев заражений коронавирусом в национальных командах.

Молодежная сборная России играла в одной группе со Швецией, США, Швейцарией и Словакией. Другая группа выглядела следующим образом: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гетеборге, но соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса на 2024 год.