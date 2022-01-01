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Источник: молодежную сборную России сняли с самолета за отказ надеть маски, курение и нетрезвое состояние

13:54
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Игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт, сообщает финское издание Mtvuutiset.fi. СМИ ссылается на журналистку Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете.

По сведениям источника, некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом сборная Финляндии вылетела тем же самолетом.

Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.

Сборная России уступила Швеции (3:6), обыграла Швейцарию (4:2). Третью игру в группе против Словакии отменили из-за положительного теста на коронавирус в составе россиян, присудив им поражение. После этого ИИХФ приняла решение об остановке турнира.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен