Источник: молодежную сборную России сняли с самолета за отказ надеть маски, курение и нетрезвое состояние
Игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт, сообщает финское издание Mtvuutiset.fi. СМИ ссылается на журналистку Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете.
По сведениям источника, некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом сборная Финляндии вылетела тем же самолетом.
Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.
Сборная России уступила Швеции (3:6), обыграла Швейцарию (4:2). Третью игру в группе против Словакии отменили из-за положительного теста на коронавирус в составе россиян, присудив им поражение. После этого ИИХФ приняла решение об остановке турнира.
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