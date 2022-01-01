Зубов о скандале в аэропорту Калгари: «Какие сигареты? Я бросил курить три года назад»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал скандал со снятием с рейса национальной команды в аэропорту Калгари.

«Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса», — сказал Зубов matchtv.ru

Также главный тренер сборной прокомментировал информацию о том, что он шел по рукаву в самолет с сигаретой в руках.

«Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад», — подчеркнул Зубов.

Ранее появилась информация, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт.

По сведениям источника, некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт.