Российский арбитр Юдаков прокомментировал спорный гол Мичкова в матче против Швеции на МЧМ-2022
Российский арбитр Сергей Юдаков, который работал на молодежном чемпионате мира в Канаде, прокомментировал первый гол нападающего сборной России Матвея Мичкова в сборной Швеции на МЧМ-2022.
— Хочу спросить про самое резонансное решение судей на этом МЧМ — засчитать после просмотра видео первый гол Матвея Мичкова на этом турнире, забитый в матче Россия — Швеция, когда шайба пересекла линию уже после того, как ворота были сдвинуты. На собраниях судей проводился разбор эпизода?
— Честно говоря, мы не разбирали этот эпизод. У меня тоже возник вопрос по этому поводу. Наедине с коллегами мы его обсуждали, высказывали мнения. Но не было такого, чтобы конкретно садились за стол и разбирали тот гол. Поэтому с удовольствием вам бы рассказал об этом, но не могу, поскольку не знаю, — приводит слова Юдакова «Известия».
— С главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым обговаривали, когда возобновите судейство матчей регулярного чемпионата лиги, сколько будете отдыхать после прилета в Москву?
— Назначение у меня уже есть. Я должен был прилететь 7 января, если бы МЧМ доиграли до конца. И на 9 января у меня есть матч «Витязь» — «Авангард». Не знаю, что будет в связи с моим досрочным возвращением. Но вряд ли кто-то мне докинет назначения на более ранние даты. Так что, скорее всего, с 9 января возобновлю работу в КХЛ.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1272187/aleksei-fomin/uroven-izoliatcii-v-kanade-byl-zhestche-chem-v-ssha
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