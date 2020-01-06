В ФХР хотят, чтобы Брагин и Ларионов продолжили работу со сборной России

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг — о продолжении работы в молодежной сборной тренеров Валерия Брагина и Игоря Ларионова.

— Мы бы хотели, чтобы тренерский штаб в нынешнем составе продолжил работу в молодёжной сборной, — сказал Ротенберг. (Михаил Зислис)

Брагин работает с молодежной сборной с 2014 года. Ларионов работает в штабе национальной команды с 2019-го.

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