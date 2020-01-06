Валерий Брагин: «Мы играли с позиции силы. Это будущее российского хоккея»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин — о финале чемпионата мира-2020 против Канады (3:4).

— Здорово играли, но помогли сопернику победить. Но самое главное — тот стиль игры, который показали на этом чемпионате, — это будущее российского хоккея. Мы все матчи играли с позиции силы. Так и должны продолжать в этом направлении.

— Шайба улетела и попала в камеру, судьи не дали удаление.

— Было непонятное совещание. Там чистые две минуты.

— У нас были постоянные удаления.

— Эмоции захлестывают. Этот состав очень импульсивный.

— Денисенко на равном месте бросил клюшку, удалился.

— Что здесь комментировать? Вы сами все видели.

— Чувствуете, что все выложились?

— Конечно, и больше, чем на сто процентов. Тот хоккей, который команда показала на чемпионате — давно не было такого хоккея. Команда, которая играет с позиции силы. Надеюсь, в будущем так и будем играть. (Павел Климовицкий)