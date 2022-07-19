У Федерации хоккея Канады появились новые доказательства по делу о секс-скандале на МЧМ-2018

Федерация хоккея Канады продолжает расследование скандала с игроками молодежной сборной страны, который произошел после завершения молодежного чемпионата мира в 2018 году, сообщает TSN.

В распоряжении обвинителей появились новые доказательства: две видеозаписи с мобильных телефонов, а также распечатка 35 СМС-сообщений, которыми обменивались хоккеисты в то время.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Согласно иску, предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.