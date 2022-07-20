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Сегодня, 16:17

Восемь бывших игроков молодежной сборной Канады отказались от комментариев по поводу секс-скандала в 2018 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Сразу несколько человек, которые в 2018 году выступали за сборную Канады на молодежном чемпионате мира, отказались от комментариев по поводу секс-скандала, расследование которого возобновилось летом 2022 года, сообщает Toronto Star.

В этот список попали следующие игроки: Алекс Форментон, Сэм Стил, Макс Комтуа, Тайлер Стенберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклауд, Борис Катчук и Бретт Хауден.

Несколько других хоккеистов уже выступили с открытым заявлением, в котором настаивали на своей непричастности к предполагаемым событиям.

Предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодежной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

Сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков в сексуальных домогательствах и насилии.

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У Федерации хоккея Канады появились новые доказательства по делу о секс-скандале на МЧМ-2018
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