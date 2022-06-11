Нападающий системы «Торонто» Овчинников рассказал о непопадании на МЧМ

Нападающий системы «Торонто» и воспитанник «Сибири» Дмитрий Овчинников рассказал о том, как пережил непопадании на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

— Как пережили ситуацию с непопаданием на МЧМ?

— Получилось так. В день, когда опубликовали расширенный список на сбор в Новогорске, мне написал начальник команды: «Езжай сдавай пальчики на визу». Нужно было сделать дактилоскопию, так как у меня ведь еще не было канадской визы. Я поехал, все сдал. Выхожу из офиса, у меня на телефоне высвечивается состав. Смотрю — меня там нет. «Что такое? Зачем я тогда ездил сдавать пальцы?» А у нас как раз был день игры. Приезжаю на стадион, выхожу на лед с неиграющим составом, так как не успел на тренировку с играющим, подъезжаю к Андрею Алексеевичу Мартемьянову и говорю: «Меня нет в списках». Он мне в ответ: «Забей ***! Нет так нет. Играй, развивайся, работай». Привел мне в пример Михеева. Сказал, что люди и без МЧМ в НХЛ играют.

Я не был таким расстроенным, как вы думаете. Хотя, конечно, любой хоккеист мечтает попасть на МЧМ. Сборную тоже можно понять. Достаточно посмотреть, сколько игр у меня было по мужикам — семь от силы. Куда больше родители расстроились. Мне иногда кажется, что никто из родителей так не болеет за свои ребенка, как мои.

При этом на Кубке Черного моря я сыграл очень хорошо. Разговаривал тогда с Игорем Николаевичем Ларионовым. Он потом вызвал меня на турнир в Чехию, но там у меня не очень пошло — набрал всего одно очко за три игры. Потом снова съездил к нему, уже в олимпийскую сборную на Кубок Германии. Там тоже вроде неплохо сыграл, пусть и пропустил первый матчи. По крайней мере по расширенной статистике, которая приходила с InStat, все неплохо было. Думаю: «Хотя бы на сбор точно должны вызвать. Буду доказывать, что достоин поехать в Канаду». Плюс мне написали из Bauer, взяли заказные на форму.

А потом все вот так происходит. Конечно, с родителями были в шоке. Но как есть, так есть.