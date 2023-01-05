Тардиф заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске.

«Мы не могли провести прошлый молодежный чемпионат в Новосибирске, обеспечив полную безопасность персонала, игроков и болельщиков. Будет ли это возможно вновь? Рассмотрим этот вопрос на следующем заседании конгресса», — приводит слова Тардифа журналист Скотт Уиллер в Twitter.

Также глава ИИХФ ответил на вопрос об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований.

«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем обращать внимание на политику, то это давление будет везде», — добавил Тардиф.

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборную России отстранили от участия в турнире.

В ночь на 6 января золотые медали МЧМ-2023 между собой разыграют сборные Канады и Чехии.