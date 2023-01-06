Хоккей
МЧМ по хоккею 2023
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 01:12

Сборная США обыграла Швецию в матче за 3-е место МЧМ-2023

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
5 января. Швеция — США — 7:8.
Фото Global Look Press

Сборная США в овертайме выиграла у Швеции в матче молодежного чемпионата мира — 8:7 ОТ.

В основное время команды забросили по 7 шайбй. Победный гол в овертайме на свой счет записал 19-летний форвард «Виннипега» Чез Лусиус, который в этой встрече оформил хет-трик.

В финале турнира сыграют сборные Чехии и Канады. Встреча начнется в 2.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

США U20 — Швеция U20 — 8:7 ОТ (1:0, 4:5, 2:2, 1:0)

Голы: Кули — 7 (Знуггеруд), 2:51 — 1:0. Афко — 1 (бол., Знуггеруд, Блэйк), 21:51 — 2:0. Бюстедт — 3 (Леккеримяки, Росен), 23:33 — 2:1. Люциус — 3 (Блэйк), 25:04 — 3:1. О. Петтерссон — 2 (Сандин Пелликка), 26:35 — 3:2. Карлссон — 3 (Вагнер, Бюстедт), 28:52 — 3:3. Готье — 3 (бол., Кули, Макгроэрти), 30:42 — 4:3. Люциус — 4 (Афко), 33:37 — 5:3. Оскарсон — 2 (бол., Карлссон, Янссон), 38:52 — 5:4. Эхгрен — 2, 39:18 — 5:5. Эстлунд — 1 (О. Петтерссон, Стремгрен), 44:00 — 5:6. Хьюз — 4 (Макгроэрти), 48:17 — 6:6. Готье — 4 (бол., Макгроэрти, Бриндли), 58:23 — 7:6. Бюстедт — 4 (Росен, Янссон), 59:38 — 7:7. Люциус — 5 (Хатсон, Сэведж), 62:06 — 8:7.

Вратари: Огастин — Линдбом (58:35 — 59:38).

Штраф: 6 — 33.

Броски: 38 (14+11+10+3) — 36 (8+12+15+1).

Судьи: Кэмпбелл, Хэмилтон.

5 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр»

Хоккей
1
1
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
Читайте также
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тардиф заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости