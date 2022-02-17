Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 05:01

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде в середине августа

Стало известно, когда пройдет отмененный в 2021 году МЧМ по хоккею
Виктория Кравченко
Люк Тардиф.
Фото Instagram

Стало известно, когда пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею, отмененный в декабре 2021 года из-за коронавируса.

«Могу сказать, что в 2022 году в середине августа на западе Канады чемпионат организуем, скорее всего в Альберте», — рассказал на пресс-службе президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Турнир в 2021 году стартовал 26 декабря, но из-за вспышки коронавируса в сборных США, Канады и России и присуждении им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.

МЧМ в 2023 году пройдет в Омске и Новосибирске.

Источник: https://tass.ru/sport/13735423
Хоккей
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Локо» Егор Гуськов надеется, что МЧМ состоится летом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости