Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде в середине августа

Стало известно, когда пройдет отмененный в 2021 году МЧМ по хоккею

Стало известно, когда пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею, отмененный в декабре 2021 года из-за коронавируса.

«Могу сказать, что в 2022 году в середине августа на западе Канады чемпионат организуем, скорее всего в Альберте», — рассказал на пресс-службе президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Турнир в 2021 году стартовал 26 декабря, но из-за вспышки коронавируса в сборных США, Канады и России и присуждении им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.

МЧМ в 2023 году пройдет в Омске и Новосибирске.