Сборная Швеции объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022

Стал известен состав сборной Швеции на молодежный чемпионат мира-2022.

JVM-truppen presenterad!

«Spelarna med stora hj?rtan — kommer att ge allt f?r Sverige»

F?rbundskapten Tomas Mont?n har tagit ut truppen till JVM i Red Deer/Edmonton.

Se hela truppen h?r: https://t.co/KSsgThA7hB #wjc2022 #jvm2022 #twittpuck #juniorkronorna pic.twitter.com/niBbJLsaUV — Tre Kronor (@Trekronorse) December 8, 2021

Американцы и россияне играют предварительные матчи в группе В вместе со словаками, шведами и швейцарцами в Ред-Дире.

По регламенту чемпионата четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, который состоится 2 января. Полуфиналы запланированы на 4 января, а финал и матч за третье место проведут на следующий день.