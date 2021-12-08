Хоккей
МЧМ по хоккею 2021
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Сборная Швеции объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022

15:51

Стал известен состав сборной Швеции на молодежный чемпионат мира-2022.

Американцы и россияне играют предварительные матчи в группе В вместе со словаками, шведами и швейцарцами в Ред-Дире.

По регламенту чемпионата четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, который состоится 2 января. Полуфиналы запланированы на 4 января, а финал и матч за третье место проведут на следующий день.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
«Хороший дядька. Никогда не боялся говорить правду». Реакция на смерть Игоря Гамулы
Стала известна причина обледенения самолета S7
0