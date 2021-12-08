Сборная Швеции объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022
15:51
Стал известен состав сборной Швеции на молодежный чемпионат мира-2022.
Американцы и россияне играют предварительные матчи в группе В вместе со словаками, шведами и швейцарцами в Ред-Дире.
По регламенту чемпионата четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, который состоится 2 января. Полуфиналы запланированы на 4 января, а финал и матч за третье место проведут на следующий день.
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