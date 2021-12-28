Сборная России открыла счет в матче молодежного чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии.

Russia is first on board after a lucky bounce pic.twitter.com/FFpW7JdyDX — TSN (@TSN_Sports) December 27, 2021

На восьмой минуте отличился Данила Юров после двух рикошетов. Счет матча — 1:0 в пользу россиян.

«СЭ» ведет онлайн матча.