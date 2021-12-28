МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швейцария: Юров открыл счет после двух рикошетов

00:50
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Сборная России открыла счет в матче молодежного чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии.

На восьмой минуте отличился Данила Юров после двух рикошетов. Счет матча — 1:0 в пользу россиян.

«СЭ» ведет онлайн матча.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/online/rossiya-shveycariya-match-mchm-2022-pryamaya-translyaciya-igry-smotret-onlayn-igru-molodezhnogo-chempionata-mira-po-hokkeyu-28-dekabrya-2021-1872863/#event103491

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Евгений Петров все материалы автора
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