Финляндия разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии победила команду Австрии (7:1).

Дубль в составе победителей сделал Вилле Койвунен. Также отличились Самуэль Хелениус, Каспер Симонтавайль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. У австрийцев гол забил Мартин Урбанек.

Финляндия набрала шесть очков и лидирует в группе А. У Австрии ноль очков и последнее место.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Австрия U20 — Финляндия U20 — 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Голы: Койвунен — 1 (Ламберт, Хелениус), 3:29 — 0:1. Хелениус — 2 (Койвунен), 18:02 — 0:2. Симонтайвал — 1 (Мяяття, Ахо), 24:11 — 0:3. Урбанек — 1 (бол., Ауэр, Талер), 25:39 — 1:3. Вяйсянен — 1 (Ахо, Пяйвяринта), 26:34 — 1:4. Койвунен — 2 (Ламберт, Пуутио), 48:40 — 1:5. Ниемеля — 1 (Мяяття, Нурми), 50:25 — 1:6. Ламберт — 2, 54:13 — 1:7.

Вратари: Вранешиц — Яткола.

Броски: 9 (4+2+3) — 48 (21+17+10).

Штраф: 4 — 10.

Судьи: Макфи, Хеннесси.

27 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».