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Официально: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году

13:16
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР

Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР) 26 февраля.

Российская федерация заключила соглашение с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о проведении турнира в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

В мае 2023 года Россия также примет чемпионат мира по хоккею, который состоится в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/76180/

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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