Официально: Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР) 26 февраля.

Российская федерация заключила соглашение с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о проведении турнира в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

? Сегодня было окончательно закреплено решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в России — IIHF и ФХР подписали соответствующий контракт.



Турнир состоится в Новосибирске и Омске с 26.12.2022 по 6.01.2023: https://t.co/AxnWPPF49G#россиявмоемсердце pic.twitter.com/qWDuK2PNMH — Хоккей России (@russiahockey) February 26, 2021

В мае 2023 года Россия также примет чемпионат мира по хоккею, который состоится в Санкт-Петербурге.