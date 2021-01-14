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Козлов: «Непросто привить молодежке советский стиль игры, но я надеюсь, что у Ларионова получится»

15:04
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Обладатель Кубка Стэнли и тренер «Куньлуня» Вячеслав Козлов рассказал, можно ли возродить советский стиль игры в молодежной сборной России, как это хочет сделать Игорь Ларионов.

«Это непросто, поскольку многие ребята в школах и клубах играют в несколько другой хоккей. Но я надеюсь, что у Игоря получится. Потому что такая игра всегда будет нравиться зрителям. Да и самим хоккеистам. Особенно если им ее прививать на начальном этапе их карьер. Другое дело, что, конечно, лучше их учить этому со школ. Тогда ребятам на молодежном и взрослом уровне будет проще адаптироваться к тем требованиям, о которых говорит Ларионов», — приводит слова Козлова «Известия».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1110955/aleksei-fomin/v-shkolakh-i-klubakh-segodnia-igraiut-v-drugoi-khokkei

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