Козлов: «Непросто привить молодежке советский стиль игры, но я надеюсь, что у Ларионова получится»

Обладатель Кубка Стэнли и тренер «Куньлуня» Вячеслав Козлов рассказал, можно ли возродить советский стиль игры в молодежной сборной России, как это хочет сделать Игорь Ларионов.

«Это непросто, поскольку многие ребята в школах и клубах играют в несколько другой хоккей. Но я надеюсь, что у Игоря получится. Потому что такая игра всегда будет нравиться зрителям. Да и самим хоккеистам. Особенно если им ее прививать на начальном этапе их карьер. Другое дело, что, конечно, лучше их учить этому со школ. Тогда ребятам на молодежном и взрослом уровне будет проще адаптироваться к тем требованиям, о которых говорит Ларионов», — приводит слова Козлова «Известия».