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Туриньи останется на посту главного тренера молодежной сборной Канады

17:09
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Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи будет работать с командой на следующем МЧМ, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

Также он войдет в тренерский штаб сборной Канады на взрослом чемпионате мира и поедет в составе делегации команды на Олимпиаду-2022.

А вот клуб из юниорской лиги Онтарио — «Оттаву» — где он работал последнее время, Туриньи должен будет покинуть.

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