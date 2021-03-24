Туриньи останется на посту главного тренера молодежной сборной Канады
17:09
Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи будет работать с командой на следующем МЧМ, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.
Также он войдет в тренерский штаб сборной Канады на взрослом чемпионате мира и поедет в составе делегации команды на Олимпиаду-2022.
А вот клуб из юниорской лиги Онтарио — «Оттаву» — где он работал последнее время, Туриньи должен будет покинуть.
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