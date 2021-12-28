Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев, если проиграет Словакии и США

ИИХФ засчитала сборной США техническое поражение 0:1 в матче МЧМ со Швейцарией, который должен был пройти сегодня ночью, из-за двух положительных текстов в команде на ковид.

Сейчас положение в группе В выглядит так:

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

Россия — 3 (2), 7-8

Швейцария — 3 (2), 3-4

США — 3 (2), 3-3

Словакия — 0 (2), 2-6

Оставшиеся матчи:

30 декабря — Словакия — Россия, Швеция — США;

31 декабря — Словакия — Швейцария;

1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.

Из-за «победы» Швейцарии для нашей сборной есть негативное последствие. Если команда Сергея Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам — иначе она вообще вылетит с МЧМ! До ковидной истории действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф нам было практически обеспечено.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20