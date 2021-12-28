Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев, если проиграет Словакии и США
ИИХФ засчитала сборной США техническое поражение 0:1 в матче МЧМ со Швейцарией, который должен был пройти сегодня ночью, из-за двух положительных текстов в команде на ковид.
Сейчас положение в группе В выглядит так:
Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
Россия — 3 (2), 7-8
Швейцария — 3 (2), 3-4
США — 3 (2), 3-3
Словакия — 0 (2), 2-6
Оставшиеся матчи:
30 декабря — Словакия — Россия, Швеция — США;
31 декабря — Словакия — Швейцария;
1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.
Из-за «победы» Швейцарии для нашей сборной есть негативное последствие. Если команда Сергея Зубова вдруг проиграет Словакии в основное время, то в случае, если швейцарцы наберут в матче со словаками очки, российской молодежке нельзя будет уступать американцам — иначе она вообще вылетит с МЧМ! До ковидной истории действующих чемпионов мира расклады были иные: место в плей-офф нам было практически обеспечено.
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