Главный тренер молодежной сборной США разочарован решением ИИХФ отменить матч против Швейцарии

Главный тренер сборной США Джон Ванбисбрук заявил, что разочарован ситуацией с отменой матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии.

«Мы особенно расстроены за игроков. Мы четко следовали регламенту турнира с самого начала и продолжим делать все, что в наших силах, чтобы наши игроки смогли продолжить выступление на чемпионате мира», — цитирует тренера пресс-служба сборной в Twitter.

Два игрока американской команды сдали положительные тесты на COVID-19 и были отправлены на карантин. В связи с этим сборная США не сможет сыграть со Швейцарией на групповом этапе МЧМ-2022.

Американцам засчитано техническое поражение со счетом 0:1.