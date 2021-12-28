МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Главный тренер молодежной сборной США разочарован решением ИИХФ отменить матч против Швейцарии

22:11
Теги:

Главный тренер сборной США Джон Ванбисбрук заявил, что разочарован ситуацией с отменой матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии.

«Мы особенно расстроены за игроков. Мы четко следовали регламенту турнира с самого начала и продолжим делать все, что в наших силах, чтобы наши игроки смогли продолжить выступление на чемпионате мира», — цитирует тренера пресс-служба сборной в Twitter.

Два игрока американской команды сдали положительные тесты на COVID-19 и были отправлены на карантин. В связи с этим сборная США не сможет сыграть со Швейцарией на групповом этапе МЧМ-2022.

Американцам засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Педагог уличил отца 9-летней студентки в искажении ситуации с МГУ
2
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное