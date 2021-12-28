Россия и Швейцария обошлись без голов во втором периоде матча молодежного чемпионата мира
02:01
Второй период матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии прошел без заброшенных шайб.
Текущий счет матча — 3:1 в пользу россиян. В составе российской молодежки отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев и Павел Тютнев. У швейцарцев забил Аттилио Биаска.
«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча.
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