Молодежная сборная России проиграла Швеции (3:6) в первом матче чемпионата мира. Напомним, что в нашей группе также выступают США, Словакия и Швейцария, в плей-офф выходят четыре команды. В другом квинтете — Канада, Финляндия, Чехия, Германия и Австрия.

До конкретных раскладов пока, конечно, далеко, но можно отметить, что поражение, причем с разностью в три шайбы, может очень навредить сборной Сергея Зубова. Во-первых, нет права на ошибку в матчах со словаками и швейцарцами (год назад, напомню, россияне уступили чехам в группе) перед встречей с США.

Во-вторых, теперь очень малореален шанс занять первое место (для этого нужны и потери очков шведами, и, скорее всего, победа над американцами с хорошей разностью), который, вероятно, позволил бы в четвертьфинале попасть на проходных немцев или австрийцев.

В третьих, даже в случае успеха в матче с США (и двух играх до этого) при отсутствии каких-либо сенсаций в группе россияне могут остаться третьими Если мы, шведы и американцы наберем по 9 очков, поражение в три гола снова сыграет свою роль, так как будет считаться разность внутри этой мини-подгруппы из трех команд. А при таком раскладе есть большой риск уже в четвертьфинале попасть на Финляндию или Канаду.