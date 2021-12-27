Оуэн Пауэр стал первым защитником сборной Канады, который оформил хет-трик на молодежном чемпионате мира
05:07
Молодежная сборная Канады в матче МЧМ-2022 встречается с Чехией.
По итогам первых двух периодов хет-трик в составе канадцев оформил Оуэн Пауэр. 19-летний хоккеист стал первым защитником в истории сборной Канады, который забросил три шайбы в одном матче молодежного чемпионата мира.
Пауэр выступает за Мичиганский университет в NCAA. Он стал первым номером драфта-2021 и был выбран «Баффало».
Hattrick Owen Power ??? pic.twitter.com/aIkgqS6Jni— TSN (@TSN_Sports) December 27, 2021
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