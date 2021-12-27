Оуэн Пауэр стал первым защитником сборной Канады, который оформил хет-трик на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Канады в матче МЧМ-2022 встречается с Чехией.

По итогам первых двух периодов хет-трик в составе канадцев оформил Оуэн Пауэр. 19-летний хоккеист стал первым защитником в истории сборной Канады, который забросил три шайбы в одном матче молодежного чемпионата мира.

Пауэр выступает за Мичиганский университет в NCAA. Он стал первым номером драфта-2021 и был выбран «Баффало».