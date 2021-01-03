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Немецкий хоккеист заявил, что Германия проиграла России на МЧМ из-за невезения

10:58
2 января. 1/4 финала МЧМ-2021, Россия - Германия (2:1). Фото ИИХФ
2 января. 1/4 финала МЧМ-2021, Россия - Германия (2:1). Фото ИИХФ
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Нападающий сборной Германии Флориан Элиас прокомментировал поражение от России (1:2) в четвертьфинале МЧМ-2021.

«Ситуация сложилась так, что русским немного повезло, а нам не повезло. Изменить это уже нельзя. Наша команда провела отличный матч, нам не повезло, что мы не смогли победить. Тем не менее, мы провели отличный турнир, впервые вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира. Немецкий хоккей заслужил это», — приводит пресс-служба сборной Германии слова Элиаса.

В полуфинале Россия сыграет против Канады. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало — в 2.00 (мск).

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