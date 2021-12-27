МЧМ по хоккею 2022
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Мухамадуллин спас сборную России от пропущенного гола, выбросив шайбу из вратарской. Видео

01:08
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Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 встречается со Швецией.

На 12-й минуте при счете 0:1 защитник россиян Шакир Мухамадуллин подстраховал вратаря Ярослава Аскарова — шведский форвард обыграл российского голкипера, но Мухамадуллин вынес катящуюся шайбу в ворота.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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