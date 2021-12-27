Мухамадуллин спас сборную России от пропущенного гола, выбросив шайбу из вратарской. Видео
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Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 встречается со Швецией.
На 12-й минуте при счете 0:1 защитник россиян Шакир Мухамадуллин подстраховал вратаря Ярослава Аскарова — шведский форвард обыграл российского голкипера, но Мухамадуллин вынес катящуюся шайбу в ворота.
That was CLOSE pic.twitter.com/1eSkKyFVaW— TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021
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