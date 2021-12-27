Мухамадуллин спас сборную России от пропущенного гола, выбросив шайбу из вратарской. Видео

Сборная России в матче молодежного чемпионата мира-2022 встречается со Швецией.

На 12-й минуте при счете 0:1 защитник россиян Шакир Мухамадуллин подстраховал вратаря Ярослава Аскарова — шведский форвард обыграл российского голкипера, но Мухамадуллин вынес катящуюся шайбу в ворота.