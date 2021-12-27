МЧМ по хоккею 2022
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Россия — Швеция: шведы реализовали первую попытку в большинстве

00:49
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Сборная Швеции открыла счет в матче молодежного чемпионата мира против команды России. Шведы реализовали первое же большинство в матче.

Автором гола стал нападающий Оскар Олауссон.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде