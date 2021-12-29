Канада забросила 11 шайб Австрии

Сборная Канады разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира — 11:2. 16-летний Коннор Бедрад оформил покер, Кол Перфетти, Эллиот Денуайе и Мэйсон Мактавиш набрали по 3 очка.

Канадцы одержали вторую победу, австрийцы потерпели второе поражение.