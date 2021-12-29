Канада забросила 11 шайб Австрии
05:37
Сборная Канады разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира — 11:2. 16-летний Коннор Бедрад оформил покер, Кол Перфетти, Эллиот Денуайе и Мэйсон Мактавиш набрали по 3 очка.
Канадцы одержали вторую победу, австрийцы потерпели второе поражение.
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