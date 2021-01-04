МЧМ-2021: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Полуфиналы молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею.

В ночь с 4 на 5 января в Эдмонтоне сыграют Канада и Россия, а затем США и Финляндия.

МЧМ-2021. 1/2 финала

5 января, 2.00 (мск) Канада — Россия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Канада — Россия.

5 января, 5.30 (мск) США — Финляндия

Матч за 3-е место — 6 января, 1.30 (мск).

Финал — 6 января, 5.30 (мск).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.