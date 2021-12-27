МЧМ по хоккею 2022
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Мичков вошел в топ-10 лучших снайперов сборной России в возрасте до 18 лет в истории МЧМ. Первый — Овечкин

06:33
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Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в матче МЧМ против Швеции (3:6).

Он стал 21-м российским хоккеистом, забивавшим на МЧМ в возрасте до 18 лет. С двумя голами Мичков сравнялся с еще рядом игроков, которые делят в этом списке седьмое место. На первой позиции — Александр Овечкин с 6 шайбами, на второй — Алексей Черепанов и Станислав Чистов с 5.

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде