Мичков вошел в топ-10 лучших снайперов сборной России в возрасте до 18 лет в истории МЧМ. Первый — Овечкин
06:33
Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков оформил дубль в матче МЧМ против Швеции (3:6).
Он стал 21-м российским хоккеистом, забивавшим на МЧМ в возрасте до 18 лет. С двумя голами Мичков сравнялся с еще рядом игроков, которые делят в этом списке седьмое место. На первой позиции — Александр Овечкин с 6 шайбами, на второй — Алексей Черепанов и Станислав Чистов с 5.
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